El Palmer no renuncia a ser de LEB Oro aunque "con los pies en la tierra"

El Palmer Baloncesto Mallorca ha tenido una primera experiencia en la LEB Plata compleja, incapaz durante la temporada de mostrar el nivel que se le suponía cuando confeccionó la plantilla y que necesitó dos cambios de primer entrenador para finalmente salvarse en el play out ante el Juventud Alcalá.

Pero es que antes de llegar ahí el equipo pareció desahuciado durante bastantes semanas. Una plantilla con jugadores de indudable nivel, que venían de cateogorías superiores, más una columna del año anterior en EBA. Pero los problemas empezaron pronto con las lesiones de jugadores clave. La marcha temprana del primer técnico, Óscar Olivenza, encendió las alarmas. Algo no funcionaba en el equipo para que el técnico tirara la toalla tan pronto.

La llegada de Sergio Jiménez no mejoró las cosas, todo lo contrario, el equipo además acumulando lesiones estaba tocado y era incapaz de competir bien. Fue en la recta final de temporada cuando el hasta entonces segundo entrenador, Raúl Machado, cogía las riendas del equipo, ayudado por Xavi Sastre jr para dar con la tecla. También contaba con los puntales del equipo al fin recuperados, como Harris y Urbutis. Pero esto no era suficiente si el equipo no bajaba al barro y era capaz de competir en una categoría como la Plata en la que no predomina la calidad si no se es capaz de defender bien y no se tiene carácter.

Machado ha salvado al equipo con seis victorias en siete partidos, incluyendo los dos de eliminatoria de permanencia. Un récord impresionante aunque el técnico decía en Deportes Cope Baleares que "no han sido 7 de 7" para dejar clara su exigencia.

Pero el club es ambicioso como ha demostrado desde que empezó el proyecto con el CB Llucmajor y la directiva de Vicenç Palmer, que tiene el apoyo de Gabriel Subías, promotor del Azul Marino, lleva semanas contemplando un intercambio de plaza con un equipo de LEB Oro.

Los contactos con el Betis han sido constantes a través de un agente. El Betis acaba de desvincularse del grupo XOY del venezolano Carlos Lazo, que está en busca y captura, un descrédito para una entidad como el Betis tras el desembarco de este grupo mexicano en la entidad el pasado verano. Al Betis la selección de baloncesto le ha costado demasiado dinero y quiere reducir dicho coste, por lo que los dirigentes contemplan con buenos ojos una permuta de plaza con un LEB Plata, según informan diferentes medios de Sevilla.

Es ahí donde entra el Palmer, aunque hay dos equipos más como Córdoba y Cáceres interesados en la plaza. En el Palmer prefieren no comentar demasiado este asunto y asumen que no harán ninguna locura y que tienen los "pies en la tierra" para hacer un proyecto realista, afirman.