El Palmer Palma arranca una semana especial

El Palmer Alma Mediterránea Palma ya ha empezado a preparar el partido del próximo sábado. No es un partido más ya que el rival que visitará Son Moix será un Bàsquet Girona que cuenta en sus filas con una leyenda del baloncesto como es Marc Gasol. Desde la llegada del jugador catalán al club del que es presidente, el conjunto gironí no ha hecho más que crecer y ahora mismo ocupa la cuarta posición de la tabla clasificatoria tras su victoria ante el Palencia del día de ayer.

Desde el club presidido por Guillem Boscana se quiere lograr el mejor ambiente posible para un partido muy especial ya que la visita de Marc Gasol posiblemente sea la última del ex jugador de Raptors y Lakers a Mallorca como jguador profesional y además el partido tiene una importancia considerable para los mallorquines que quieren mantener vivas sus opciones de permanencia ante un rival muy exigente que cuenta además con ex Palma en sus filas como Karamo Jawara o el argentino Maxi Fjellerup. El club palmesano ha decidido iniciar esta semana la venta anticipada de las entradas para el partido con el objetivo de lograr que los aficionados que no sean socios del club quieran acudir al partido puedan adquirir entradas sin problemas antes del encuentro.

De esta manera, el club palmesano comunicaba la pasada semana las iniciativas y entre ellas se incluye la que ha arrancará hoy por la tarde con la venta anticipada de entradas para el partido. Hoy, mañana y el miércoles los aficionados que lo deseen podrán acudir a las taquillas de Son Moix de 17 a 20 horas para comprar las entradas del partido siendo el precio para adultos de 10 euros y para infantiles y mayores de 65 años de 5 euros. El jueves y viernes santo el horario variará y será de 10 a 12 de la mañana. La diferencia con respecto a otros encuentros de esta temporada es que el sábado, el día del partido, las entradas aumentarán su precio siendo de 15 euros la entrada para adultos y de 7,5 la entrada para infantil y mayores de 65 años.