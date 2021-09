El Palma Futsal dedica su campaña de socios a Miquel Jaume

No es una campaña más. Es la primera que arranca el Palma Futsal sin su fundador. Así que una esa gran ausencia tan irreparable como dolorosa tenía que suplirse de alguna manera, llenar el hueco del presidente, el fundador, el alma máter, el padre, es imposible, pero unirse para tenerle presente sí.

Y con ese propósito el Palma Futsal ha lanzado su campaña de abonados más emotiva de su historia. Donde siempre se producía la primera reunión que abría la temporada, en la casa del presidente, se han juntado el Palma Futsal y los aficionados para recordarle. Ése es el spot de campaña que ha presentado el club esta mañana. Miquel no está pero está, vienen a decir. Un spot que corta la respiración y en el que el director general José Tirado ha tratado de sacar lo mejor de sí mismo y protagoniza las imágenes que pueden verse y una emotiva carta a su presidente.

Tirado acaba acompañado por los aficionados porque al final esa unión hace que el Palma Futsal siga existiendo. Sin los aficionados no son nadie, y ése es el mensaje que recuerda Tirado de su presidente. Los aficionados son quienes les han hecho crecer y llegar hasta donde están. "Per tu, per noltros, Palma Futsal" es el lema.

?? Dale al ???????? y mira el spot#GràciesMiquel#Campañadesocios2022#PerTuPerNoltrosPalmaFutsalpic.twitter.com/YIXBpJ9x3w — Palma Futsal (@PalmaFutsal) September 10, 2021

El Palma Futsal no ha dejado de recordar a su fundador desde su repentina muerte. Esta semana el club ha bautizado la Fundación con el nombre de su fundador a la vez que ha presentado el gran torneo de pretemporada que tendrá lugar la próxima semana en Son Moix "Memorial Miquel Jaume" con Levante, El Pozo, Betis y Palma.

En cuanto a los abonos, el precio de renovaciones es de 100 euros, mientras que los nuevos socios pagarán 130 euros.

Tirado ha explicado la motivación de esta campaña, en un acto que ha tenido lugar en el Restaurante Can Eduardo: "hemos querido dedicarle la campaña de abonados a Miquel Jaume. La hemos enfocado a lo que era la preparación de esta campaña".El técnico Antonio Vadillo reconoce que "el vídeo es muy sentimental y real. Esperamos todo el apoyo del aficionado para esta temporada”.

Por su parte el meta Barrón ha dicho que "el vídeo es espectacular. Por nuestra parte vamos a darlo todo. El aficionado es primordial para nosotros. Tener su confianza es un orgullo”.