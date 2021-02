Paco Sanz juega el partido más importante de su vida

Paco Sanz se enfrenta al que es, sin duda alguna, el partido más importante de toda su vida. El ex jugador del Mallorca se encuentra ingresado en un hospital de Madrid en donde ha comenzado el tratamiento para pelear contra un linfoma en el riñón. Sanz, que vivió un 2020 sumamente complicado tras fallecer su padre Lorenzo por COVID19 y atravesar el mismo la lucha contra el Coronavirus, afronta ahora un nuevo reto al que mira con valentía a los ojos dispuesto a doblegar a una enfermedad a la que tiene claro que plantará cara como ha asegurado ya el propio Sanz en varios medios: "Ni un sólo drama, lo vamos a sacar adelante", ha asegurado en declaraciones a La Nueva España.

Nada más conocerse la noticia, de inmediato, aficionados y ex compañeros de Paco Sanz han querido mandarle mensajes de apoyo a través de las redes sociales habiendo, claro está, contactado con él en privado sus ex compañeros para darle todas las energias del mundo en esta nueva batalla que se le plantea al ex jugador del Mallorca en este año 2021 que ha comenzado hace apenas dos meses.

Mucho ánimo @pacosanz1972 �� Seguro que dentro de poco estamos compartiendo buenos momentos! Tienes la fuerza de un millón de amigos apoyándote pic.twitter.com/bXPlf3BAy5 — Marcelino Elena (@MarcelinoElena) February 17, 2021

Amigo @pacosanz1972 nos conocemos desde que teníamos 14 años y nos quedan todavía muchas cosas que celebrar. Tu puedes con todo. Estoy seguro que vencerás en esto también. Abrazo grande. Nos vemos pronto por la isla �������� — Luis Garcia Plaza (@LuisGarciaPlaza) February 17, 2021