Paco Jémez: "Hemos certificado la permanencia y todo el mundo debería dar saltos de alegría"

Cuando peor estaba y ante la dificultad del líder, el Éibar, llegó uno de los mejores partidos de la temporada, seguramente el mejor segundo tiempo de la era Paco Jémez. Los pitiusos ganaron claramente al líder en un gran partido en el que se les anularon justamente dos goles además, y con un resultado que se quedó corto para los méritos de la UD Ibiza.

Con esta victoria se rompe una mala racha de cinco jornadas sin ganar, con malas sensaciones además, en la semana más difícil tras el mal partido en Lezama y con una destitución en el club como la del director deportivo,Fernando Soriano. En un ambiente espectacular en Can Misses con 5.000 espectadores, la UD Ibiza hizo un segundo tiempo completísimo, sobresaliendo el nivel defensivo del equipo y la velocidad en las transiciones, con un estelar Cristian Herrera, su mejor partido de celeste.

El técnico Paco Jémez tiene claro que con 47 puntos, 16 más que el descenso a falta de siete jornadas, el equipo estará otro año en Segunda División y pide que se valore. Cuando se le pregunta por los puntos perdidos que ahora hubieran permitido pelear por el playoff deja esta reflexión: "Vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Tras perder ante el Amorebieta dije que nos podíamos olvidar, cuando en la fase final coges una racha tan mala de cinco sin ganar casi siempre pierdes todas las opciones. También tengo que decir que nos ha desgastado mucho estar ahí cerca, competíamos por algo que no estaba en el guión pero nos lo habíamos ganado. El ver que hemos bajado ahí nos ha hecho decepcionarnos. Y no me gusta porque acabamos de certificar la permanencia aunque no sea matemáticamente, es un logro y todo el mundo debería dar saltos de alegría. Parece que es algo banal. Yo se lo voy a reconocer a ellos porque llevan aquí todo el año yo sólo cuatro meses, les felicito por la gran temporada".

En las siete jornadas que restan, empezando por la visita al Burgos este domingo, el técnico afirma que "vamos a pelear todos los puntos. Lo mismo que hay rachas malas las hay buenas, ya sabemos lo que es una racha buena. Quién no te dice que ganas cuatro seguidos, si somos capaces ya te digo que nos metemos en la pelea, pero hay que ganar porque ya nos hemos dejado atrás muchos puntos que nos hubieran permitido pelear por ello".