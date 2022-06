Paco Jémez: "Cuando las personas no están en la misma dirección lo mejor es cada uno por su lado"

Ya lo había dejado claro el pasado sábado Paco Jémez en los micrófonos de Tiempo de Juego de la Cope. A preguntas de Paco González hablaba de falta de sintonía en el proyecto entre el club y él y que en ese caso lo mejor había sido separar sus caminos y darse la mano.

Se cumple una semana de la reuníon mantenida entre el técnico y el club para decidir sobre su continuidad o no. De la conversación con Amadeo Salvo y el director deportivo Miguel Ángel Gómez salía la decisión de no seguir juntos. Hasta ponerse ante los micrófonos de Tiempo de Juego, Paco no había dicho una palabra sobre su salida del club pitiuso.

Ahora, una semana después, se ha extendido algo más el técnico, en medio de un ambiente distendido con motivo del Legends Trophy de golf en el campo de Pula en el Este de Mallorca, y donde coincide con Guardiola, Nadal, Shuster, Koeman, Gullit entre otros, Paco Jémez opina sobre lo sucedido en esta postemporada tras el buen trabajo con la UD Ibiza.

"Siempre estará agradecido a Amadeo, a Soriano, a la UD Ibiza , siempre he sido una persona agradecida. El hecho de no seguir responde porque ellos querían un tipo de cosas, yo a lo mejor lo veía desde otro puntos de vista. Y cuando las personas no están en el mismo camino y la misma dirección lo mejor es darse la mano, desearse suerte y cada uno por su lado". Sobre qué cosas se veían diferente y les habían separado, el técnico se remite a la privacidad de las conversaciones: "no tengo ninguna necesidad de dar información, son cosas que se hablan con un presidente y un director deportivo y deben quedar entre ellos y yo".

Lo cierto es que el técnico se hizo acreedor a la renovación por el nivel mostrado por el equipo y los resultados, más allá de un bajada de rendimiento esperable una vez el equipo se salvó y sin opciones de playoff. Paco adora Ibiza y ha conocido otra versión de la isla que le encanta: "la conocía en verano y me he llevado una gran alegría de ver lo bien que se puede vivir en la isla, yo estaba acostumbrado a una semana de verano, cuando estás en invierno y ves la gente con el trato de allí ves otro tipo de ciudad y me quedaría con eso. Conocer una isla en otro momento del año".

Sobre el futuro del club afirma que "tiene mucho que mejorar pero es que por tiempo no ha tenido la posibilidad de crecer más. Demasiado bien está para el poco tiempo que lleva. Me gustan estos proyectos jóvenes, frescos, con ambición, tiene sus carencias. Hay una figura de un presidente como Amadeo que si tiene algo es que es un tío muy ambicioso, que sabe lo que quiere y que poco a poco va a ir subsanando esas carencias. Y yo le deseo que sea un proyecto que pueda ascender a Primera un día, que para Ibiza sería espectacular".