Paco Jémez: "No somos absolutamente nada si no tenemos humildad"

La derrota de la UD Ibiza en el Collao, 1-0 ante el Alcoyano, ha vuelto a poner en evidencia al equipo esta temporada. Tras haber ganado en la última jornada de 2024, tras momentos esperanzadores pese a no ganar ante el Recreativo, de nuevo una versión inoperante de los celestes, que cada vez están más lejos del objetivo.

Ahora mismo la UD Ibiza es undécima, está más cerca de abajo que de arriba y pese a algunos cambios en la plantilla, con la llegada de José Albert, Javi López-Pinto o Gracia, la salida de Naranjo, Fausto Tienza, Lass o Arturo Molina, el equipo sigue mostrando falta de nivel para grandes aspiraciones.

Paco Jémez estaba apesadumbrado, cabizbajo en el partido y autocrítico tras el encuentro. "Salgo muy decepcionado y como entrenador me tengo que responsabilizar de ello. Nos ha faltado competir mucho mejor ante un equipo que tenía eso, segunda jugada, ganar duelos, hemos estado a años luz del Alcoyano y por eso no hemos sacado nada. Para un equipo que tiene objetivo ascender lo tendríamos que haber ganado. Ellos han hecho su partido, lo han hecho muy bien y nosotros no hemos estado a la altura de lo que se espera de un equipo como el nuestro".

El técnico ve mucho trabajo por delante para que el equipo sea lo que pretende: "No estamos a la altura de lo que se nos está demandando ni la responsabilidad que se nos ha puesto. Ahora mismo ese objetivo está a años luz, dentro de un par de semanas no sé, ahora mismo nos tenemos que olvidar. Ahora mismo trabajar y ya veremos dónde nos pone la competición. Hemos jugado los dos últimos partidos que están en puestos de descenso y hemos sacado un punto. Con esa dinámica sólo podemos pensar en trabajar más y mejorar. El objetivo se nos queda demasiado lejos".

Y es que la derrota en Alcoy para Paco "es un partido que deja bien a las claras cuáles son nuestras carencias, todos tenemos que trabajar más y creérnoslo menos. No somos absolutamente nada si no tenemos esa humildad para trabajar desde la posición en la que estamos. La sensación que me da es que los equipos van a 200 kilómetros por hora y nosotros no somos capaces de competir a ese nivel. Si, cuando nos cae el balón lo movemos bien pero el fútbol es mucho más. Tienes que empezar a ganarlo con esos segundos duelos, las disputas, presionando más cerca, no dando opciones y esa es una parte muy importante, sino no vas ganar, así es imposible conseguir objetivos de alto nivel".