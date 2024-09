Pablo Ortells: "Los jugadores que vienen al RCD Mallorca saben que aquí pueden mejorar"

Pablo Ortells se muestra animado en Deportes Cope Baleares desde el Hotel Gpro Valparaíso por el arranque liguero del RCD Mallorca y a la vez se le ve satisfecho por la plantilla confeccionada. Pese a que no fue acogido con alharacas el cierre de mercado en el entorno mallorquinista, Ortells está convencido de que se ha completado una plantilla que responde a las necesidades que tenían y con el dinero del que disponían.

Una noticia extradeportiva sacudía en las últimas horas la actualidad del RCD Mallorca tras conocerse las dos condenas a sendos aficionados bermellones por cánticos racistas contra Vinicius y Samu Chukwuece en un caso, y contra Tchouameni en el caso de un aficionado menor de edad, ambos en Son Moix.

En el primer caso un año de prisión y tres de prohibición de entrada a los campos, en el segundo un año de prohibición y 4.000 euros de multa al menor. Sobre este asunto, nada más conocerlo en Deportes Cope Baleares, Ortells indicaba que "como club trabajamos para erradicar estas acciones que no deben suceder ni un estadio ni en la vida. No se deben dar estas situaciones. Colaboramos con la liga y las autoridades para que no ocurra. Es un trabajo de todos, de toda la sociedad erradicar estos comportamientos".

Sobre el buen arranque liguero, con nuevo compromiso liguero hoy en Valladolid, indica que "de momento estamos contentos por cómo se está dando, y a seguir. ¿Si lo esperaba? el guión es trabajar cada día y tratar de competir para ser mejor cada día"

Ortells sabe que no hay lugar a exceso de confianza: "el trabajo que venimos haciendo, y tenemos la experiencia de estos años en la liga, es que cada partido es diferente y cuesta sacar puntos. Trabajamos en tratar de ser mejores". A la vez, le congratula que el técnico esté sacando partido a toda la plantilla, 22 jugadores ya: "contento porque el técnico eche mano de todos los jugadores, si es así es que tiene confianza en ellos y les ve posibilidades de ayudar al equipo a ganar. Yo estoy encantado porque les veo en el día a día, hay jugadores que han jugado menos que también merecen jugar más y el míster lo está gestionando muy bien. Prácticamente veo todos los entrenamientos. El estar en el día a día y charlar con el cuerpo técnico te da información que desde fuera no se tiene. Es nuestra faena".

Sobre el hecho de haber incorporado sobre todo piezas por fuera indica que "venimos de una trayectoria, teníamos muy claras las necesidades para mejorar y hemos traído jugadores para aumentar esa competitividad en la plantilla. Si, quizá en las bandas es por donde más nos hemos reforzado, con diferentes perfiles para dar más oportunidades al entrenador".

Sobre las críticas comenta que "soy bastante ajeno a lo que se dice, no veo redes sociales, trabajamos para tener la mejor plantilla posible dentro de nuestras posibilidades y lo hacemos conjuntamente con el entrenador. Estamos contentos con los que teníamos y con los que han venido, estamos muy contentos con la plantilla. Me suelen pasar alguna cosa pero muy excepcional, no podemos vivir de rumorología ni lo que alguno pueda decir interesadamente".

El RCD Mallorca ha vendido bien y ha fichado más barato, lo que se supone que hace viables a los clubes modestos. Al respecto indica que "estamos poniendo los estándares de que aquí progresan los jugadores, tratamos de ir al límite con lo económico, entendemos que el club debe autogestionarse, disponemos de unas cantidades en función de ingresos. Tenemos un pequeño margen salarial por si pasa algo. No hablamos de cifras, no todo lo que se publica no es cierto, es verdad que hemos traspasado pero no todo entra directamente al club. Por ejemplo, hay porcentaje para el anterior club de Rajkovic".

Cambio de técnico.-

"Es parte de nuestro trabajo tomar esas decisiones, estamos súper agradecidos al trabajo de Javier Aguirre, pero pensábamos que necesitábamos un cambio y otro perfil de entrenador. Y es lo que hicimos, nos podemos equivocar pero tomamos las decisiones que pensamos debemos tomar y por ello estoy tranquilo. Se puede entender o no, pero estamos en el día a día en el club y tenemos la información para tomar decisiones, lo hicimos con total confianza en Jagoba".

Sobre si le sorprendieron las críticas al acto de despedida a Aguirre, indica que "de buena fe tratamos de hacer las cosas bien, las salidas de los entrenadores no son fáciles. Los entrenadores normalmente salen por malos resultados y antes de acabar contrato, en este caso Javier cumplió perfectamente y el club cumplió también. No vivimos pendientes de la rumorología, trasladamos las cosas cuando pensamos que hay que hacerlo. Los tiempos en el fútbol son los que son".

"Jagoba Arrasate cumplía un poco los requisitos que pensábamos que debíamos seguir para una evolución. Con personalidad, que apuesta por gente joven, con una forma diferente de ver el fútbol y posicionar a los jugadores, pensábamos que era el perfil idóneo".

La mejoría de Larin.-

"Larin tiene la confianza del cuerpo técnico, los compañeros y el club. Pondrá de su parte, a ver si sigue creciendo. Buena señal sin sonríe, es buena cosa que todos vengan a entrenar a gusto y compitan. La confianza en el remate influye mucho, pero si no la tienes te la has de ganar, ahí va la personalidad de cada uno. Tratamos de hacerles reaccionar y que sean mejores".

Greif y Leo.-

El técnico hace cambios con confianza porque les ve preparados a los tres. Están dejando sensaciones muy buenas. Leo Román muy fuera no estuvo (Génova), es verdad que recibimos una propuesta pero nuestra prioridad era que siguiera creciendo con nosotros. Está compitiendo por un puesto y mejora continuamente, es muy trabajador en el día a día y eso le hace mejorar. Tiene muy buen futuro, está en una edad buena para seguir creciendo, si sigue con esa constancia en el día a día puede ser un gran portero. Los dos son tranquilos es verdad, con Rajkovic también era así, transmiten confianza. Greif lo pasó mal con los problemas de espalda y el año pasado ya jugó en Copa del Rey con buenas actuaciones. Se ha esforzado mucho por no tener esos dolores. Está solucionado y está demostrando lo buen portero que es".

Renovaciones.-

Si nombrarle, el director deportivo del Mallorca se refiere a la posible renovación de Martin Valjent, quien acaba contrato en Junio: "ya estamos en conversaciones con alguno ¿quién? somos discretos. A punto todavía no está, son conversaciones que se tienen para intercambiar opiniones y ver posibilidades de futuro".

Cierre de mercado.-

"Abde es un jugador imposible para el Mallorca a día de hoy. El Betis pagó una cantidad por él hace un año, tiene un salario alto, está en competición europea, era inviable. Ahora mismo no podemos ficharle. Llamadas siempre haces, hablas, también Jagoba le había tenido y tenía una buena experiencia con él. Pero sin más, estamos contentos con lo que tenemos".

"Rodri sí que se planteó. Estuvo más madurado, pero estas cosas hay que estar todos de acuerdo y en esta ocasión no fue así. Puede que influyera las condiciones que nos pusieron, puede que el Betis no quisiera. El jugador tenía cierta ilusión en venir por ser un buen proyecto, pero no pudo darse".

Chiquinho.-

"Ha encajado muy bien en el grupo, tiene muchas ganas de aportar y estamos encantado con él por el chaval que es. Jugó Copa un poco antes del cierre pero puso mucho de su parte para venir. Prioritariamente es de banda, pero también por dentro. Tiene una capacidad física muy buena, compromiso, habilidad para el uno contra uno y disparo. No es un goleador pero cuando está cerca del área tiene buen pie".

Robert Navarro.-

"Le hemos firmado un año cuando pensamos que nos puede ayudar y nosotros a él también. Tiene mucha calidad y lo está demostrando. Un chico muy valorado y cotizado, contentos de que esté aquí".

Valery.-

"En los últimos días de mercado a veces se pueden desbloquear situaciones. Le conocemos de mucho tiempo atrás, no quiere decir que no lo tuviéramos trabajado. Hay opción de compra con él y Chiquinho, si lo hacen bien nos parecerán asequibles. Preferimos intentar poner esas opciones".

Asano.-

"Nos aporta cosas diferentes a lo que teníamos, se ha adaptado muy bien, era un perfil que no teníamos. Estamos viendo sus virtudes, contentos de tenerle. Fichamos de donde sea, valoramos los jugadores que pensamos que son buenos para el Mallorca".

Morey.-

"Se plantea desde el punto de vista de que es un chico de Mallorca que quiere al club, venía muy bien de las categorías inferiores, le conocemos de antes de ir al Barcelona en las categorías inferiores del Mallorca. Es verdad que ha tenido muchas lesiones, ha puesto de su parte para estar y nosotros para ayudarle y a ver qué tal va".

Mojica.-

"Es verdad que le queríamos hacía tiempo, pero el año pasado no pudo darse y esta estamos encantados".

Su trabajo.-

Finalmente sobre su puesto reconoce que "se vive una tensión continua pero estamos contentos y agradecidos de desarrollar esta profesión. Lo que más nos gusta es el fútbol y trabajar en ello, lo menos quizá las envidias y mentiras en el negocio. Parece que cuando hay dinero por en medio, algunos no se comportan como toca. Tenemos buena relación con todos en general, a unos les conoces más que a otros. Nunca he colgado el teléfono sin despedirme de un colega"