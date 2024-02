Hasta 2027. Continuidad, es lo que ha buscado la propiedad del RCD Mallorca que encabeza el presidente Andy Kohlberg. Empezaba a resultar llamativo que el club aún no hubiera cerrado un acuerdo con el director de fútbol del club, Pablo Ortells, que finalizaba contrato el 30 de Junio .

Sin embargo el club ha hecho oficial la continuidad de Ortells hasta 2027 cuando se cumplen casi cuatro años de su llegada al RCD Mallorca. Desde la llegada de la actual propiedad normalmente se ha buscado proyectos a medio plazo y continuidad, han buscado la máxima estabilidad posible dentro de los aciertos y errores deportivos que han tenido y que de hecho han provocado un equipo tobogán que con dos descensos, el primero a Segunda B, y tres ascensos, dos de ellos a Primera.

El mayor giro se produjo cuando decidieron sustituir al primer CEO del club, Maheta Molango y al director deportivo, Javi Recio, lo que ocurrió con la llegada de Pablo Ortells, todo ello en los siete años que lleva la propiedad estadounidense.

Pablo Ortells, llegado del Villarreal en 2020, donde no había desarrollado tareas de responsabilidad sino de captación en el área deportiva, asumió el liderazgo deportivo del club en pleno cierre por el covid, de hecho su presentación fue telemática. No se le olvida y tampoco el recorrido que lleva el club desde entonces, con lo bueno y lo malo. Cerca de 40 fichajes desde su llegada, su mayores éxitos Kang-In Lee, que fue una de las mejores operaciones de la historia del club al llegar libre y ser traspasado por 21 millones, Vedat Muriqui, Pablo Maffeo, Predrag Rajkovic, Dominik Greif (aunque las lesiones le han impedido brillar hasta ahora),Samú Costa, Sergi Darder.

Entre los mayores fiascos de jugadores por los que se pagaron cantidades de cierta importancia, Jordi Mboula, Braian Cufré, Amath Ndiaye (si bien en segunda sí rindió).

Pablo Ortells valora su renovación en los medios del club: "Me siento muy agradecido al presidente, a la propiedad, al Mallorca por esta oportunidad que me brindó hace ahora casi cuatro temporadas. Muy contento de este proyecto que agarramos con ilusión, que estamos haciendo crecer. Orgulloso y contento. Es cierto qu cuando llegamos con el tema de la pandemia casi no podíamos ni viajar ni nada, contento de la evolución del club porque el inicio no fue sencillo, sabemos lo complicado que es subir en Segunda y fue ascenso directo. Ahora tratamos de estabilizar el clbu en primera que será la manera de aspirar a más cosas

La temporada está siendo irregular, con el equipo en la zona baja sin llegar a entrar en descenso y de pronto la hazaña copera ante la posibilidad de meterse en la cuarta final de Copa del Rey de su historia. El director de fútbol del club indica que "no está siendo una temporada fácil, somos muchos equipos que luchamos por seguir en Primera, pero es cierto que esta última semana con la ilusión genera la Copa del Rey, eliminatoria abierta tras un buen partido en casa, lucharemos por estar en esa final. En el club hay mucha ilusión, los jugadores, la afición que tiene mucho espíritu copero. Esperamos estar a la altura y llegar a la final. En la liga hemos tenido muchos empates y podríamos llevar alguna victoria más, pero estamos luchando por ser más competitivos y subir algo más para tener tranquilidad y seguir en primera.

Mirando a Son Bibiloni.-

Una de las asignaturas pendientes del club es consolidar la formación de jugadores en su ciudad deportiva Antonio Asensio para que lleguen más jugadores al primer equipo y que puedan rendir, no tan solo para completar los entrenamientos. En este sentido, Ortells deja claro que le dan mucha importancia:

"El objetivo de la cantera es nutir al primer equipo, gtratamos de formar a esos jugadores para que estén preparados cuando el técnico del primer equipo quiera echar mano de ellos. Se ha optado por profesionalizar a los técnicos del fútbol base para que estén pendientes de la tan solo de la formación de esos jugadores. Algunos llegan desde el filial, otros cedidos como Leo Román que está haciendo una gran temporada. Cuantos más jugadores formados en Son Bibiloni en el primer equipo, pues mejor".