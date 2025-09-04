Pablo Maffeo: "Me equivoqué, si alguien de la grada se sintió ofendido pido perdón"

El último "fichaje" del RCD Mallorca en el mercado ha sido Pablo Maffeo. El lateral ha buscado acomodo en otro equipo durante todo el verano, cansado de su ciclo en el club. Quería cambiar de aires y pidió al Mallorca que estudiara ofertas tras su fractura con la afición la pasada temporada.

El jugador mandó callar a la grada en el último encuentro en Son Moix de la pasada temporada y la afición tampoco le quería en el equipo ya, como dejó patente con los silbidos el día de la presentación.

En estas primeras jornadas el jugador no ha sido incluido en las convocatorias ya que estaba pendiente de salir. El lateral finalmente no ha salido ya que no han convencido las ofertas, en el caso de Brasil ni al jugador ni al club, en el caso de opciones de la liga, no le convencían al club. En el cierre de mercado el director deportivo Pablo Ortells reconoció haber hablado con el jugador y que Maffeo era capaz de revertir la situación y volver a ser competitivo en el Mallorca.

Toma la palabra.-

Ahora el lateral ha decidido dirigirse a la afición conjuntamente con el club: "A coger el toro por los cuernos. Yo siempre he dicho que aquí en la ciudad estoy bien y que simplemente creía que se había acabado mi etapa aquí. Al no ser así, obviamente voy a darlo todo. Yo voy a seguir igual. Yo por este club he jugado lesionado, con tres vértebras rotas, con una rodilla rota, con un pie roto. Lo seguiría y lo seguiré haciendo porque el bien del club es el bien mío. Entonces, no hay problema a nivel deportivo".

Asume su error.-

Maffeo no ha tenido problema en reconocer que se equivocó "salir ahí y mandarlos callar fue un error mío y lo asumo porque es verdad que no estaban yendo hacia mí, sino hacia el equipo. Pero veníamos de una mala racha, se dieron muchas cosas que se juntaron. Yo me equivoqué y si alguien de la grada se sintió ofendida le pido perdón. Sí es verdad que los cánticos me dolieron, no me gustaron y yo reaccioné mal. Y de una piedra se ha hecho una montaña y no tendría que haber pasado", indica a los medios del club.

Pondrá de su parte.-

El lateral bermellón ha continuado su declaración de intenciones indicando que "al final las cosas no van a cambiar si el principal culpable, que soy yo, no pone de su parte. Entonces, si yo no pongo de mi parte las cosas no cambiarán y esto podría ser un desastre. Pero no va a ser así. Ahora toca remangarse, trabajar más que nadie, hacer autocrítica de lo que he hecho mal".

Maffeo añade que "tengo ganas de correr la banda, de jugar, de estar a disposición del mister. Ahora con la cabeza centrada en el Mallorca".

Arreglarse con la grada.-

Pablo Maffeo tuvo un desencuentro importante con la afición en la última jornada en Son Moix, algo que produjo una herida abierta como se observó en la presentación del equipo. El jugador asume la responsabilidad de cambiar la situación:

"Creo que con un sector de la grada lo tengo que arreglar yo y tengo que poner la primera piedra. Lo haré y que al menos no me vaya de aquí el día de mañana o cuando se acabe mi carrera y no me diga que al menos no lo intenté".

Nada más publicar un vídeo el RCD Mallorca con las disculpas del jugador se han sucedido las reacciones de los aficionados, en gran parte positivas, agradeciendo el gesto del jugador y poniendo de manifiesto que Maffeo siempre ha sido un jugador entregado en el campo.