Pablo Maffeo, un lateral con arte, pintado por Joan Barceló

Pocas veces se mezcla el deporte con el arte, sin embargo hay ocasiones en las que se encuentran porque, al fin y al cabo, el arte siempre está para captar el mundo que nos rodea desde la mirada de un artista.

Lo que transmite ese artista, el resultado de sus pinceladas sobre la realidad o su propia imaginación, la técnica que emplea, ya sea al óleo, acuarela o alguna otra, ese resultado es lo que llamamos arte. Pese a ser dos mundos aparentemente distantes, no han sido pocas las veces que los artistas han buscado motivos en el deporte y en los deportistas.

Al fin y al cabo en los deportistas está el movimiento y el momento, la gesta y el gesto, la victoria y la derrota, el éxito y la decepción, el esfuerzo y el descanso, un mundo muy visual que es todo un campo de trabajo para un artista. Generalmente los artistas figurativos han preferido el entorno natural o urbano, paisajes, la naturaleza en su expresión, el paisanaje, escenas habituales, calles, edificios...pero en ocasiones algún artista fija su mirada en el deporte.

Por otro lado, el arte urbano también ha adquirido cierta relevancia en algunos recintos deportivos, como se ha visto en los últimos tiempos. En el estadio de Son Moix, por ejemplo, un mural gigante sobre Samuel Eto'o preside la entrada principal, una obra a cuya inauguración asistió el propio Eto'o en su día con motivo del centenario de la entidad.

Ahora, otro jugador del RCD Mallorca, ha sido protagonista de un cuadro, el lateral Pablo Maffeo. Quizá porque ha demostrado ser un futbolista con inquietudes muy diferentes; ha participado en la Gipsy league de Son Roca, participó en la Kings League de Piqué, reconocía en El Partidazo que no le gusta ver fútbol en su tiempo libre, practica boxeo, no se ha cortado cuando se ha referido a algunas estrellas de la liga, ha hablado sin tapujos de salud mental, etc, ahora ha sido el protagonista de un cuadro del artista mallorquín Joan Barceló Fullana, quien firma como "Barcelomixer".

Maffeo acaba de recibir el cuadro de manos del artista, un cuadro en el que se le ve de frente y su rostro de perfil, mirando a su izquierda. En el pecho, las palabras que tiene tatuadas con la expresión en latín "vini, vidi, vici" atribuida a Julio César, "vine, vi y vencí". Le hubiera resultado imposible pintar todos los tatuajes que tiene en su piel el jugador.

Joan Barceló lleva ya varios deportistas en su colección, ha pintado a Joan Mir, a Marcus Cooper. "Buscaba algún deportista que no hubiera pintado, me llamó la atención Pablo Maffeo, pensé que estéticamente podía quedar bastante bien", dice Barceló.

"Intento mezclar el realismo de la figura que elijo y le voy incluyendo letras que tengan relación con su carrera, cosas que haya hecho en su actividad profesional. También AFA, la selección argentina fue un condicionante. El logo de "Kunisports" me lo he encontrado, yo no sabía que iba a participar en la Kings con el equipo de Agüero, entonces lo añadí. Luego el tatuaje que lleva en el pecho que él le ha dado importancia (vini, vidi, vici), elegí ese lema junto al escudo para mostrarlo".

Sobre cuánto tiempo ha estado pintándolo, Barceló indica en un vídeo del club en el que se ve la entrega del cuadro a Maffeo en Son Moix: "no te puedo decir días exactos pero un mes aproximadamente es lo que me ha llevado el cuadro" y matiza que para él, pintar "es un hobby, mi trabajo son las retransmisiones televisivas, lo hago porque me gusta hacerlo".

Mientras, Pablo Maffeo reconoce que "tenía muchas ganas de tener algo así en mi casa porque el día de mañana cuando te retiras, es algo que te llena de emoción tenerlo. Significa que estás haciendo las cosas bien".

Sobre dónde colocará el cuadro, el jugador explica que "no lo tengo pensado porque estoy de alquiler, a ver si tengo la suerte de comprarme una casa en Mallorca y encuentro un sitio bonito". Se muestra agradecido a Barceló por la obra: "le doy las gracias, desde que nos pusimos en contacto me pareció genial la idea".