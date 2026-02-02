Sebas López analiza la sufrida victoria del CF Lorca Deportiva y avisa sobre el futuro de la liga

El entrenador del CF Lorca Deportiva, Sebas López, ha analizado la reciente victoria de su equipo por 1-2 ante La Unión Atlético. El técnico se ha mostrado satisfecho, asegurando que se van con los deberes hechos tras un partido muy disputado. López ha destacado la dificultad del encuentro, recordando que "no es fácil ganar aquí" frente a un "rival que también estaba configurado para para estar arriba en esos puestos de playoff".

CF Lorca Deportiva Heredia celebra el segundo gol del CF Lorca Deportiva

López ha admitido que el equipo sufrió hasta el final, una tónica habitual en la categoría. "Lástima no haber materializado alguna de esas ocasiones que que hubo claras", ha lamentado el entrenador, mostrando también su descontento por "ese gol encajado", un aspecto a mejorar.

Esta categoría siempre te va a invitar a sufrir" SEBAS LÓPEZ Entrenador del CF Lorca Deportiva

Análisis y autocrítica

Pese al resultado positivo, el técnico ha sido autocrítico con la gestión del partido. "Se han ganado muchos duelos" y "se ha dominado a un equipo muy complicado", ha afirmado, pero ha señalado que curiosamente el equipo no estuvo bien cuando el rival se quedó con un jugador menos. "Cuando se han quedado con 10, creo que es cuando no hemos estado bien", ha reconocido.

No sirven las buenas sensaciones, hay que venir aquí, ponerse en manos de trabajo" SEBAS LÓPEZ Entrenador del CF Lorca Deportiva

El entrenador ha comparado la trayectoria del equipo con una montaña rusa, pero ha celebrado la capacidad de reacción para volver "a coger otra vez la las alturas". Para López, lo mejor del encuentro ha sido la rápida adaptación "al campo, al rival y a todo", mientras que lo peor han sido los momentos de duda "cuando no salimos de nuestro plan de partido".

Nombres propios: Dani y la afición

López ha elogiado la incorporación de Dani al centro del campo, describiéndolo como "un jugador con mucha personalidad". Para el técnico, la calidad de un futbolista reside precisamente en "saber lo que hacer en cada momento, con y sin balón", una cualidad que, asegura, posee el nuevo fichaje.

Finalmente, el entrenador ha tenido palabras de agradecimiento para la afición desplazada. "Nosotros somos los privilegiados", ha declarado, subrayando el mérito de los seguidores. "Tenemos que darle tardes de alegría, porque se lo merecen", ha prometido, mostrando su compromiso con la hinchada lorquina.

CF Lorca Deportiva La afición del CF Lorca Deportiva, siguió el partido desde una montaña cercana al estadio

Tres puntos para el objetivo

Con esta victoria, el Lorca Deportiva suma tres puntos vitales para su objetivo. "Se está poniendo todo muy apretado", ha comentado Sebas López sobre la clasificación. El técnico anticipa un mes clave en el que "los equipos se van a distanciar", creándose una brecha entre los que lucharán por el ascenso y los que pelearán por no descender.