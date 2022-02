Olaortua está de vuelta en el Atlético Baleares y ya entrena con el equipo

Buenas noticias para el Atlético Baleares, que recupera a uno de sus jugadores clave. En una temporada de mucho castigo con las lesiones, el último ejemplo lo ocurrido con el choque entre Cordero y Jesús Álvaro que tiene por ahora al lateral fuera del equipo, tiene de vuelta al central Iñaki Olaortua, lesionado el pasado 14 de Diciembre.

El central ha empezado a entrenarse con el grupo dos meses después de la operación de menisco externo. Cuando se produjo la lesión hubo quien especuló con que se había acabado la temporada para el central pero no ha sido así. El jugador ha hecho una gran recuperación de una lesión que finalmente no fue tan grave. De hecho hace ya varias semanas que venía haciendo trabajo de campo y como viene contando Deportes Cope el equipo le esperaba en este mes de Febrero, ha sido un poco antes incluso, ya que se preveía para finales de mes.

El propio jugador lo reconoce:"penasba que iba a ser más largo, ya ha llegado el día, ya entreno con el grupo y ahora falta coger el ritmo. Se agradece el apoyo de la afición desde el primer día de la lesión". El defensa de Arrasate es pieza clave en el equipo por su sobriedad defensiva y su lectura táctica. Su baja la ha notado en demasía el equipo, unido a los problemas físicos de Carlos Delgado. Orfila y Jaume han sido los sustitutos. Con su pareja de centrales titular, Olaortua-Delgado, el equipo estaba mostrando mucha seguridad teniendo además un portero como René guardando la portería. El equipo juega con un medio campo muy ofensivo por lo que es necesario que el equipo trabaje colectivamente y que sus centrales sean rápidos e inteligentes.

En declaraciones al club, el vasco recuerda que "me lesioné en el mejor momento, en buen nivel, nunca me había lesionado, pero tocó. Hemos venido todos los días a entrenar, me ha ayudado mucho Carlos Romero el recuperador y los fisios, entre todos hemos llegado antes a la recuperación. Súper contento cuando vi al equipo ganar al Getafe y al Celta en Copa, y casi al Valencia, con pena por no poder ayudar al equipo pero contento por el gran nivel del equipo".

El jugador añade sobre la trayectoria del Atlético Baleares que "siempre hay rachas malas que hay que recuperar, tuvimos una mala racha de lesionados, sancionados y ahora ya estmos todos, a seguir para mirar hacia arriba. En esta categoría si te descuidas te marcan, no se pueden cometer errores ni desconectar".

Sobre lo que puede aportar en adelante comenta que "siempre tuve la idea de llegar a final de temporada, donde se decide todo, pero tengo que coger la forma, he estado dos mes parado. El entrenador me ha dicho que vuelva con calma. Ahora ya hemos vuelto al verde y toca coger buenas sensaciones".