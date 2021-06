Novak Djokovic centra las miradas en el primer Mallorca Championships

Es el protagonista, no hay duda. El bombazo que se ha apuntado la organización del primer Mallorca Championships al conseguir que el número 1 del mundo aceptara la invitación ha supuesto un gran impulso para el torneo.

El serbio se ejercitaba ya en la tarde de ayer en la hierba del Santa Ponsa Country Club junto a su hermano y Goran Ivanisevic y su primera impresión al pisar el césped no podía ser mejor.

Djokovic sólo participará en el torneo de dobles y hoy protagonizará la apertura de este torneo ATP 250 junto a Feliciano López con una exhibición sobre las 20h en la que se medirán a Tommy Haas y su entrenador Goran Ivanisevic.

El número 2 del mundo Daniil Medvedev también tuvo ayer su primera toma de conctacto con las pistas pero le tocó a unas horas más centrales del día por lo que en plena ola de calor se ejercitó sin camiseta con el local Jaume Munar.

No cabe duda de que venir a Mallorca ha sido un aliciente para los tenistas justo antes de encarar Wimbledon a partir del 28 de Junio, se les ha visto relajados y sonrientes tanto al habitualmente frío Medvedev como a Dominic Thiem, quien se ha mostrado encantado de jugar en Mallorca: "estoy emocionado de formar parte del estreno de este torneo de hierba" ha dicho el número 5 del mundo, quien por cierto fue eliminado a las primeras de cambio en Roland Garros.

El austriaco se ha ejercitado ya esta mañana en las pistas

Además, participan jugadores como Pablo Carreño que también se dejó ver ayer ya por las pistas, Jaume Munar, Casper Ruud, Karen Kachanov. Al que aún no se ha visto es a Nick Kyrgios.

El Mallorca Championships no sólo es el único torneo de hierba en España, también será el primero con tecnología ojo de halcón y sin jueces de línea.

