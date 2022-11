El mundial de Moto2 y MotoGP se decide en Valencia

Ha llegado el final, ha llegado la última batalla. Este fin de semana en Valencia será el punto y final a la temporada de motociclismo 2022 y Augusto Fernández puede ser campeón del mundo de Moto2.





El mallorquín lleva toda la temporada en un cara a cara frente a Ai Ogura al que solo le saca 9.5 puntos y que una posición de podio en casa le valdría para llevarse la corona de la categoría media haga lo que haga el japonés. Para esta ocasión en Sencelles, pueblo de Augusto Fernández se ha programado a las 12h un evento para ver la carrera en patallas grandes en el Polideportivo Municipal Sebastiana Llabrés donde se puede vivir una cita histórica para el piloto de casa antes de poner rumbo a la categoría reina de la competición.





Augusto Fernández viene como líder de la categoría después de que en el último Gran Premio en Malasia en el circuito de Sepang, Ogura se fuese al suelo en la última vuelta cuando marchaba segundo en la carrera e intentaba dar un golpe sobre la mesa en el mundial y lo pagó muy caro. Fernández se quedó a las puertas del podio en cuarta posición pero le fue muy bien sumar ese puñado de puntos de cara a la última cita en el circuito de Cheste de este fin de semana. La carrera dará comienzo el domingo a las 12:20h del mediodía y veremos si tenemos un campeón mallorquín más en esta temporada después de las 23 vueltas.





Por otro lado, la categoría reina de MotoGP tampoco tiene campeón aún. Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia también se disputarán el título en la última carrera del año. El italiano le saca 23 puntos al francés de cara a esta cita y para que el fránces sea campeón debe ganar la carrera y que Pecco no puntue o no acabe la carrera. Es un escenario muy complicado para que Fabio pueda repetir el título que consiguió en Misano en 2021 después de la caída del italiano y que este año se han cambiado las tornas para que el de Ducati tenga más de cara que nunca llevarse el título. Recordemos que el equipo no tiene un campeón del mundo desde Casey Stoner en 2007.

Los semáforos se apagarán a las 14h y durante 25 vueltas veremos como se decide y de quien acaba cayendo la balanza a favor del título.