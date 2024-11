Multitudinaria respuesta solidaria en Son Moix

Desbordados por el alud de solidaridad. Así estaban hoy los integrantes del Moviment Mallorquinista al ver la espectacular respuesta de los aficionados y no aficionados, del Real Mallorca a la llamada del colectivo de peñistas del club bermellón que anunciaban una recogida de alimentos, ropa y todo tipo de enseres para los afectados por la DANA en Valencia que se prolongará hasta el próximo miércoles por la mañana con un horario de 9 a 18 horas. Hoy, en el primer día de recogida, la respuesta ha dejado sin palabras a Sebastià Oliver, presidente del Moviment Mallorquinista. "No tengo palabras, todo el mundo se ha volcado. Está toda la gente trayendo cosas y ayudando y tenemos el Palau colapsado de coches y camiones que están trayendo cosas", explica emocionado Oliver que hace un llamamiento a quienes sigan acudiendo a aportar su grano de arena. "Si puede ser, que no traigan más ropa. No es que no la quieran en Valencia pero es que ya tienen mucha, lo que nos piden son alimentos y productos de higiene personal y para niños y cosas para limpiar como palas o escobas", señala Oliver.

Luis Ángel Trives Seguidores del Real Mallorca, durante la recogida del Moviment Mallorquinista

Esther, una de las personas que ha acudido hoy a Son Moix, acompañada además de su hija pequeña, ha traído "latas de comida, comida para los más pequeños, paquetes, ropa y un poco de agua" y se muestra contenta por la respuesta de la gente. "Si todos traemos un poco al final es mucho si lo juntas todo. Necesitamos que de más arriba respondan pero la de más abajo también es importante", concluye Esther. Ángel, otro de los aficionados que ha acudido a esta recogida solidaria, ha traído "un poco de ropa, productos de limpieza y comida" y explica: "Es lo mínimo que podemos hacer, nos tenemos que poner en la situación del otro y nos damos cuenta de todo". Un caso llamativo, sin duda alguna, es el de Nacho, un joven seguidor del Real Mallorca que había venido en principio a aportar con un grupo de amigos pero que finalmente ha decidido sumarse a la cadena que traslada a lo largo de esta mañana todo lo que se va recogiendo a los camiones que se desplazarán a Valencia. "Nos juntamos cuatro amigos y estamos desde las nueve aquí, parecía que iba a sobrar gente pero al final faltan manos. Están trayendo de todo", asegura Nacho que explica que "hemos traído ropa pero luego nos hemos ido a comprar productos en conserva y demás y paquetes. Pedimos a la gente que traigan rastrillos duros para que se puedan limpiar bien las calles".