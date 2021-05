Messi a Rafa Nadal: "Soy un admirador tuyo"

Rafa Nadal ha recibido el premio Laureus a mejor deportista de 2020, el cuarto galardón Laureus que recibe, tras conquistar el décimo tercer Roland Garros y su Grand Slam número 20 que le iguala con Roger Federer.

Curiosamente entre los candidatos en este caso en deportista revelación figuraba otro mallorquín, Joan Mir, quien se proclamaba campeón del Mundo de Moto GP EN 2020. Mir ya sabía lo que era ser campeón del mundo en este caso en la cilindrada más pequeña, Moto 3.

La Gala tuvo lugar de manera virtual desde Sevilla y el encargado de presentar al ganador del Premio a mejor deportista fue nada menos que el ganador de ocho oros olímpicos, Usain Bolt.

?? The 2021 Laureus World Sportsman of the Year is....@RafaelNadalpic.twitter.com/Ubp0GdBz4X — Laureus (@LaureusSport) May 6, 2021





Nadal se mostraba agradecido al recibir este "Óscar" del deporte, como se le conoce: "Mi más profundo agradecimiento a la Laureus Academy. Sé que he tenido una competencia fabulosa y probablemente el resto de deportistas se merecen el trofeo tanto como yo por lo que me siento muy feliz. Ganar el Abierto francés e igualar los 20 Grand Slams de Roger Federer ha sido un momento inolvidable. Para mí significa mucho igualar a mi gran rival y a la vez gran amigo. Es algo muy especial,tras todo lo que hemos vivido dentro y fuera de la pista. Esta pandemia es algo sin precedentes. Mucha gente ha sufrido y muchos otros han fallecido, así que quiero enviar un mensaje a todas las familas afectadas".

?? "For me personally, of course achieving the 13th @rolandgarros, and equalled the 20th Grand Slam of @rogerfederer has been an unforgettable moment for me.@RafaelNadal, Laureus 2021 World Sportsman of the Year ?? #Laureus21pic.twitter.com/YwhCQm6Wz1 — Laureus (@LaureusSport) May 6, 2021





Entre las felicitaciones una muy especial, Lionel Messi. El crack del FC Barcelona se mostró rendido al tenista mallorquín y poco le importa la condición de madridista del tenista mallorquín. "Quería felicitarte por este premio obviamente más que merecido. Sos un ejemplo para todos por tu trabajo, tu constancia, tantos a años a este nivel, soy un admirador tuyo y te mando un abrazo muy grande" decía el 10 del Barça.

?? "Hi Rafa. I would like to say that you're an example to everyone - your hard work, your perseverance and for being at the highest level for so many years"@FCBarcelona's Lionel Messi congratulates #Laureus21 World Sportsman of the Year Award winner, @RafaelNadal ?? pic.twitter.com/UmKOxtBvc6 — Laureus (@LaureusSport) May 6, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Otro gran deportista que se ha sumado a las felicitaciones, ya retirado, es el exinternacional español y exNBA José Manuel Calderón, en la actualidad en el sindicato de jugadores de la NBA: "eres un ejemplo para todos. Gracias por todo lo que representas como deportista y como persona".

????Enhorabuena @RafaelNadal

Eres un ejemplo para todos. Gracias por todo lo que representas como deportista y como persona.

????Congratulations!!

You are an inspiration. An example. Thank you for all you represent as an athlete and as a person. https://t.co/WCn51kQgSI — José Manuel Calderón (@JmCalderon) May 7, 2021

Y no podía faltar su gran amigo Pau Gasol, quien además de reconocerle todo lo que ha conseguido como deportista y seguir tanto tiempo al máximo nivel, destaca "lo increíble que eres como ser humano y lo inspirador que eres. Podría hablar de tantos triunfos y trofeos que has conquistado en la pista pero también de la gran victoria que conseguimos juntos fuera de la pista, "nuestra mejor victoria", sobrepasando nuestro objetivo inicial de 11 millones de euros y conseguir casi 14 millones, lo que fue gracias a tu liderazgo. Gracias por cuidarnos, cuidara nuestro país y el mundo. Estoy orgulloso de ser tu amigo. Continúa mostrándonos lo increíble que eres. Disfruta este premio".