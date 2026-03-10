Zaragoza avanza firme en su candidatura para el Mundial 2030 con la nueva visita de la FIFA: "Cumplirá todos los requisitos"

La ciudad de Zaragoza ha recibido este lunes la segunda visita técnica de la FIFA como parte del proceso de selección de sedes para el Mundial de 2030. Un equipo de la federación internacional se encuentra durante toda la jornada en la capital aragonesa para mantener una serie de reuniones con los responsables de la candidatura, en un encuentro que ha sido calificado como un paso crucial para las aspiraciones de La Romareda.

Una visita de trabajo técnico

Manuel Torralba, responsable de la Federación Aragonesa de Fútbol, ha explicado que la jornada se centra más en el diálogo y la presentación de informes que en un recorrido por las instalaciones. Se trata, según sus palabras, de "una cuestión no tanto de visitar como de intercambiar pareceres y explicar cosas". Este formato de trabajo técnico permite a los organizadores profundizar en los detalles del proyecto y resolver las dudas de los evaluadores.

Es una cuestión no tanto de de visitar como de intercambiar pareceres y explicar cosas" Manuel Torralba Presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol

Optimismo y cumplimiento de plazos

Desde la candidatura aragonesa se muestra una gran confianza en el proyecto. Torralba ha asegurado que están convencidos de que la propuesta superará todas las evaluaciones. "La candidatura de Zaragoza, como siempre hemos dicho, cumplirá sin ningún género de dudas todos los requisitos de FIFA", ha afirmado con rotundidad. Además, ha expresado su satisfacción por la buena sintonía y el trabajo conjunto realizado por el Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón y el propio club.

La candidatura de Zaragoza cumplirá sin ningún género de dudas todos los requisitos de FIFA" Manuel Torralba Presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol

Con la vista puesta en la decisión final, que se espera para mediados de 2027, los responsables del proyecto han confirmado que el plan de obras y los plazos establecidos se mantienen según lo previsto. La visita de hoy refuerza las esperanzas de que La Romareda se convierta en uno de los estadios protagonistas del Mundial 2030.