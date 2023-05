El Mea Culpa de Aguirre tras la derrota en Almería

Sin paños calientes y sin buscar excusas. Javier Aguirre fue claro tras la derrota encajada por su equipo ante el Almería por 3-0 en un partido en el que el Real Mallorca no fue, ni de lejos, lo que había sido en anteriores jornadas. "Nos ha durado el entusiasmo hasta el gol", señalaba un Aguirre más que contrariado por lo que había visto en el verde del Power Horse Stadium 'Estadio de los Juegos Mediterráneos'. De hecho, el entrenador mexicano no quiso dar demasiados rodeos y cuando se le preguntó por lo sucedido fue claro. "Intentamos remontar y nos hicieron el segundo en errores impropios de lo que es el Real Mallorca".

Igual o incluso más claro fue el propio Aguirre cuando se refirió a los culpables o, en este caso, culpable de la derrota. "El culpable es el que tienes sentado aquí enfrente", comentó al periodista que le había preguntado. "Yo pongo a los jugadores y digo el qué e intento motivar pero visto lo visto no me ha funcionado y el máximo responsable de la imagen que se ha dado soy yo", dijo el entrenador mallorquinista que, de este modo, dejaba muy claro su enfado por la actuación del equipo en Almería.

Autocrítico, Aguirre fue inclusive más allá y admitió sentirse "enfadado" consigo mismo. "Llevo muchos partidos en esta liga y nunca me ha gustado regalar cosas y hoy regalamos tantas cosas que me voy enfadado conmigo mismo. No me he gustado nada como entrenador. Soy el máximo responsable de esta derrota y lo asumo como tal", señalaba Aguirre. No tendrá, eso si, mucho tiempo el técnico mallorquinista para lamentarse ya que su equipo debe empezar a preparar desde ya el partido que le enfrentará el próximo jueves al Valencia en el Estadio Mallorca Son Moix en un partido en el que los bermellones tratarán de regresar a la senda de la victoria.