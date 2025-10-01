Marco Asensio y su proyecto en el Playas de Calviá: "Queremos ser un club referente"

Marco Asensio se ha estrenado esta temporada en el fútbol turco, con su pase al Fenerbahce. Todo ello tras decidir salir del PSG, del que ya salió cedido la pasada temporada a la Premier, al Aston Villad e Unai Emery.

El ex del RCD Mallorca y el Real Madrid vive un momento diferente en su carrera porque ha decidido mirar un poco más hacia casa, no para jugar tras su fichaje por el club de Estambul, pero sí en cuanto a proyecto de vida.

El internacional y campeón de tres Champions con el Real Madrid, ha decidido con su familia tutelar un club emblemático del fútbol balear, el Playas de Calviá, en el que todo empezó para un niño llamado Marco Asensio Willemsen.

Allí dio sus primeros pasos y ahora ha decidido potenciar el club. Era algo conocido en el fútbol balear desde hacía meses pero no había tomado forma, al menos públicamente. Ahora, Marco ha decidido anunciarlo públicamente mediante un vídeo compartido con el propio club a través de las redes sociales, en el que el futbolista explica la filosofía de su proyecto en el Playas, un vídeo en el que se le ve en muchas imágenes de archivo de pequeño jugando con el equipo naranja y después diferentes imágenes de su carrera, así como de sus seres queridos.

"Los goles, victorias y títulos que he logrado en mi carrera tienen algo en común. En todos esos momentos lo primero que siempre me vino a la cabeza fue imaginar a los míos orgullosos de lo que estaba consiguiendo. Si he podido cumplir todos esos sueños es porque esas personas que me acompañaron entonces ha n seguido a mi lado todo el camino. Por eso ha llegado el momento de devolver todo lo que me han dado. Calviá es mi lugar en el mundo y el Playas de Calviá el equipo al que le debo mi pasión por el fútbol".

Marco continúa explicando su visión: "este club me vio dar mis primeros pasos, jugué hasta los 10 años y ahora he decidido volver. Desde otra posición con el objetivo de convertirlo en una referencia en Mallorca y en Baleares. Buscaremos construir un proyecto tanto deportivo y académico que permita a los niños llegar a donde les lleven sus sueños. Igual que un día hicieron conmigo. Y por supuesto trabajaremos para que esté entre los clubes de referencia".

El atacante zurdo concluye con un bonito mensaje sobre lo que debe significar el club para el fútbol balear y los chicos que formen parte del Playas: "Lo más valioso que me ha enseñado el fútbol durante estos años es que nunca debes olvidar de dónde vienes sin dejar de soñar con el lugar al que quieres llegar".