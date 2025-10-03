COPE
Podcasts
Deportes Coruña
Deportes Coruña

HISTORIA DE... Merle Barth

La jugadora del Dépor ABANCA repasa su trayectoria en nuestra sección semanal. 

Merle Barth
00:00
Descargar

Escucha la historia de Merle Barth.

Deportes COPE Coruña

Coruña - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 03 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking