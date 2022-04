Marc Tur, atleta del año: "Esto no hubiera sido posible sin mi entrenador"

Muy pocas veces podrá presumir el atletismo balear de que uno de los suyos sea elegido el atleta español del año. Esto acaba de ocurrir, el marchador ibicenco Marc Tur ha sido galardonado por la Federación Española de Atletismo (RFEA) con el premio al mejor atleta de 2021, el año en el que Tur hizo sufrir a toda España con su final agónico en los 50 kms marcha.

Tur acabó cuarto, logrando diploma olímpico, en plena lucha por el bronce, una medalla que se escapó por una pájara que hizo sufrir a todos los aficionados. En el escenario del auditorio Goyeneche del Comité Olímpico Español, Marc recogía el premio con una amplia sonrisa y observando su imagen gigante en los Juegos Olímpicos de Tokio, la imagen del sufrimiento como bromeaba el propio atleta.

"Estaba mirando la foto viendo lo que estaba sufriendo, lo que no está escrito. Hubiéramos firmado hace dos años estar en unos JJOO y acabar cuarto pero al verme tan cerca de la medalla me dio bastante rabia. A pesar de todo estoy tranquilo y contento, di mi 100%, llegué a meta casi exhausto. El año pasado fue un año increíble ganando la Copa de Europa a nivel individual y quedando cuartos en los JJOO. Esto no hubiera sido posible sin el trabajo de tantos años y quienes están detrás. El que se merece el premio es mi entrenador José Antonio Quintana. Sin él no hubiera sido posible".

Marc Tur, nacido el 30 de Noviembre de 1994, ahora se cambia de prueba: "el primer reto son los 35 kilómetros, desaparecen los 50. La gente dice qué bien, son 15 kilómetros menos, sí pero los 50 ya me gustaban. Primero adaptándome, cambian los ritmos, estamos trabajando en ello, tengo un súper grupo de entreno y entre todos nos ayudamos. Los clubes y los compañeros son muy importantes, juntos conseguiremos ir adelante" decía el de Santa Eulalia.

En categoría femenina fue Ana Peleteiro la nombrada mejor atleta del año. Marc Tur mostraba su satisfacción en su cuenta de Twitter: