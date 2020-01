Mandiola no cuenta con Canario y el At.Baleares podría cederle

El futuro de Alberto Castaño "Canario" en el Atlético Baleares no está claro ahora mismo, y no se trata de la recuperación de su lesión, que marcha por buen camino. El club ha comunicado al jugador que el técnico Manix Mandiola no cuenta con él y que va a salir cedido.

Canario se está recuperando de una grave lesión de rodilla que se produjo en la pretemporada. Según los plazos previstos, el palentino podría estar disponible para el mes de Marzo. El futbolista está cumpliendo los plazos de recuperación pero ahora se ha llevado una sorpresa con la que no contaba. Consciente de que podía ser importante para la segunda vuelta de campeonato el extremo confiaba en aportar al equipo para la parte importante de la temporada. Sin embargo los planes del técnico son otros. Mandiola prefiere ocupar su ficha con otro jugador y ha dicho a la dirección deportiva que no cuenta con el extremo. Pero el At. Baleares no tiene pensado darle la baja, algo que además sería difícil de explicar estando lesionado, por lo que probablemente le renueve y busque una cesión. Falta ver qué quiere hacer el jugador.

El Atlético Baleares acaba de incorporar a Samuel Sashoua, cedido por el Tenerife, también lesionado. De hecho el inglés lleva más meses inactivo que el palentino, pero el club ha apostado por el retorno de su ex jugador y no tendría problema en ceder a Canario a otro equipo, tras conocer la opinión del técnico Manix Mandiola.

Jugador y club están a la espera de ver qué opciones de mercado hay para salir cedido, si bien es probable que su puesta a punto la siga haciendo con los excelentes recuperadores con los que está trabajando en el Atlético Baleares.