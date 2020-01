Samuel Shashoua vivió ayer un dia frenético en Mallorca; el inglés regresaba a la isla tras anunciarse su vuelta al CD Atlético Baleares y tuvo una jornada muy completa y exigente nada más llegar. Pese a que no pudo entrenar por sus problemas de espalda (le tendrán fuera cuatro semanas), el extremo británico fue a Son Malferit por la mañana para saludar a sus nuevos compañeros, tanto caras conocidas como nuevas, además del cuerpo técnico.

Por la mañana también se sometió a una revisión medica en la Mallorca Sport Medicine de Hospital Sant Joan de Déu, de la mano del jefe de los Servicios Médicos del club, Gonzalo Barrantes. Además visitó el Estadio Balear en compañía de Patrick Messow, director deportivo blanquiazul. Continuaba por la tarde el protocolo oficial (cuando se produce algún fichaje) con la presentación del jugador, que tuvo lugar a las 18 horas en Gomila Gost.

El jugador, que llevará el dorsal 16, explicó los motivos de su regreso de la siguiente manera: "El año pasado disfruté muchísimo, fue duro cómo pasó todo al final. Por eso quiero cambiar las cosas y ayudar al equipo para que juegue donde merece. Fue fácil decidir volver". Por su parte, Messow alavó las cualidades del inglés: "Conocemos el jugador y puede ser muy importante en el tramo final. Además, aunque haya gente en su posición, es el extremo del equipo que en más posiciones diferentes de ataque puede jugar".

El director deportivo también reconoció su sorpresa ante el buen estado del jugador: "Las pruebas médicas nos han sorprendido en positivo, está mucho mejor de lo que esperábamos y confiamos en que lo recuperaremos lo antes posible. Él tiene muchas ganas". Por último, Samuel afirmó que no se había olvidado del club balear pese a estar lejos de la isla: "He seguido desde Tenerife al equipo, siempre le he deseado lo mejor al club, sé que tiene diez puntos más que la temporada pasada a estas alturas y lo importante es lo que viene ahora y mantenerse arriba".