El mallorquinismo se ha encendido tras lo visto en al victoria del Cádiz ante el Sevilla (0-1) que ha removido la parte baja de la clasificación y ha provocado que el Mallorca tenga que apretar el domingo para ganar su partido y de una vez certificar la permanencia.

El Cádiz se ha puesto ahora a cuatro puntos de los bermellones, que siguen dependiendo de sí mismos y no tienen excusa para no conseguir la salvación, una permanencia que debería haberse resuelto hace tiempo. Sin embargo,los aficionados mallorquinistas eran un clamor contra lo ocurrido en el Sánchez Pizjuán y la nula oposición de los hispalenses. Como su propio técnico Quique Sánchez Flores indicaba, sus jugadores habían elegido dejarse ir. El capitán Sergio Ramos admitía que con lo que se estaba jugando el Cádiz era "normal que les hicieran comentarios" algunos jugadores del Cádiz.

La misma afición del Sevilla afeaba a su equipo la pasividad mostrada con silbidos desde la grada del Sánchez Pizjuán y tras el partido algunos seguidores admitían que no se podía tomar en serio el partido: "pero si ha sido un regalo" decía uno. Otros decía que "tenía claro que iba a ganar el Cádiz". Otro seguidor añadía que "ha sido una vergüenza, todos los hemos visto. El público lo ha visto, hacía años que no veía lo que he visto hoy aquí" decían preguntados por El Chiringuito.

Tanto en Mallorca como en Las Palmas o Vigo hubo fuertes críticas hacia el partido del Sevilla. Y es que el Sevilla directamente no compitió, nadie esperaba que hiciera un partido al máximo de sus posibilidades porque los equipos que tienen menos en juego bajan la intensidad, pero tampoco lo visto ayer. El Mallorca sí se encontró con un Osasuna que hizo lo que tenía que hacer en la primera parte y se adelantó en el marcador. Luego el Mallorca puso otra marcha más y empezó a dominar, pero nunca bajó los brazos el equipo navarro que con empate en el marcador apretó hasta el último suspiro del descuento y puso contra las cuerdas al Mallorca. No es esto lo que se vio ayer en el Sevilla, como pudo observarse en el lenguaje corporal del portero Nyland, que hacía aspavientos para que su equipo defendiera porque le llegaban con total facilidad los remates del Cádiz.

El técnico Quique Sánchez Flores decía que "ni estoy enfadado ni decepcionado. Reconozco que ha habido un tramo de cuatro meses muy exigente y teníamos dos opciones: o elegimos competir y estar o elegimos pensar que la temporada terminó al conseguir el objetivo, que tampoco es el objetivo del Sevilla (permanencia), si hemos decidido que nos ausentamos aunque sea un rato, si te vas un rato en la élite, te vacunan".

El periodista Nacho Delgado ha escrito en El Desmarque: "metafórica y futbolísticamente hablando, este miércoles en el Ramón Sánchez-Pizjuán se ha asfaltadopara la permanencia del Cádiz CF, que se ha impuesto en el largo descuento al Sevilla FC en una auténtica pantomina de partido. El cuadro sevillista,en chanclas y a lo poco, ha puesto en bandeja a su rival un triunfo que le da la vida en los estertores de una temporada horrible, una inyección de esperanza para alimentar un sí se puede que hace dos horas no se creía ni el más cadista de la Viña o el Mentidero". Y añadía: "Carezco de pruebas, pero tampoco de dudas, de que lo protagonizado por el Sevilla FC ante el Cádiz CF fue un espanto indisimulado. Como se trata de algo indemostrable, no lo vayamos a llamar biscotto (galleta), palabra italiana para referirse a los supuestos amaños en fútbol. Utilicemos mejor biscottela, trasunto de galleta muy típica precisamente en pueblos sevillanos situados geográficamente caminito de Cádiz".

Indignación en Mallorca.-

En Mallorca las reacciones no se hicieron esperar. El comunicador Héctor Romero decía que "Si la Liga fuera un organismo serio, este Sevilla-Cádiz sería investigado de oficio por amaño. Evidencias muy claras y situaciones cómicas. Vergüenza"

El periodista de Cope Mallorca Juan Carlos Taura lamentaba lo ocurrido. "Qué forma de desprestigiar la competición. La actitud del Sevilla es una auténtica vergüenza".

Otros ilustres seguidores como el cineasta Marcos Cabotá, dejaba claro que la afición debe empujar al equipo el domingo. "El domingo Son Moix tiene que ser una olla a presión. Fuerza, alma y cojones".









El propio RCD Mallorca ha hecho un llamamiento a la afición para el partido ante el Almería, mientras en el entorno mediático no se hablado de otra cosa que de un relevo de banquillo dando por cerrada la incorporación de Jagoba Arrasate, un técnico que está sobre la mesa pero con el que no hay nada cerrado.

????????????????. Tothom a ca nostra.



