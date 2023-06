El Mallorca renueva a Gayá hasta 2026

El RCD Mallorca acaba de renovar hasta 2026 al central canterano Josep Gayá. Es la tercera renovación que hace oficial tras la del técnico Javier Aguirre y la de Jaume Costa (en este caso por una temporada). Gayá está formado en los equipos inferiores del RCD Mallorca y debutaba la pasada temporada a las órdenes de Luis García en Primera División. Fue en el Bernabéu.

En la presente temporada ha disputado dos partidos de liga y otro de Copa del Rey, llegando a estrenarse como goleador del primer equipo en la Copa del Rey. Le tocó jugar además en el Camp Nou en la penúltima jornada.

El de Manacor ha ampliado su contrato y la idea es que salga cedido, seguramente a un Segunda División para que pueda seguir creciendo. El defensa se ha mostrado exultante: "Estoy muy contento. Es el equipo de mi tierra de toda la vida. Ahora intentaremos darlo todo en el campo otra vez para seguir sumando. He aprendido muchísimo tant odel mister como de los compañeros, también de los partidos que he podido ver cuando he ido convocado con ellos.Sólo con mirar y estar atento ya se aprende una barbaridad, y cuando lo aplicas en la práctica es cuando definitivamente das el paso que te lleva a crecer y a conseguir tus objetivos".

Ha recordado sus inicios en el club, al que llegó con 16 años: "Con 17 tuve una lesión bastante grave de cruzado de la que me costó mucho reponer fuerzas para seguir adelante, pero lo conseguí. Con mucho trabajo y esfuerzo he conseguido este contrato que para mí un sueño cumplido" ha dicho a los medios del club.