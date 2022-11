Mallorca Palma Futsal, en la cima de Europa, clasificado para la Final 4 de la Champions

El Mallorca Palma Futsal disputará la final 4 de la Liga de Campeones, algo impensable hace unos años, un sueño para quienes viven el fútbol sala desde siempre en la isla y han hecho posible el crecimiento año a año de este club, el Palma Futsal, antiguo Fisiomedia Manacor. Aquella idea de su fundador y emprendedor Miquel Jaume, ahora desde algún lugar disfrutando de la felicidad de los suyos.

Podría haber dos equipos españoles en la cita de Mayo, el Palma además del clásico y actual campeón, el FC Barcelona, que sin embargo debe certificar aún su pase tras empatar 5-5 ante el Anderlecht ayer, ahora jugará ante el Pula.

Lo de Son Moix fue un auténtico espectáculo tanto contra el Dobovec esloveno (8-2) como ante los polacos de Piast Gliwice anoche, 5-0 en un auténtico recital de los de Vadillo, completísimo partido tanto en defensa como en ataque que acabó con olés en la grada del Palau d'Esports.

El Piast nunca tiró la toalla pero se vio completamente desarbolado a partir de la defensa del equipo de Vadillo. La clasificación se celebró en la pista como un título, los jugadores enloquecieron de alegría, incluso algunos recién llegados acostumbrados a las grandes citas como Tayebi, que fue el primero con coger el bombo. Después los jugadores se fotografiaron la hinchada de fondo y la fiesta continuó en el hotel de concentración con baño en la piscina incluido.

Aún queda un partido de trámite, este sábado contra el Novo Vrijeme croata, pero será un homenaje que se brindarán equipo y afición seguramente con las gradas llenas, cosa que no ha ocurrido ni el miércoles ni el jueves. La razón es que el precio de los tres días era más caro que un solo día lógicamente y muchos aficionados se reservaron para el último día pensando que sería el importante. Entre semana además siempre es más complicado que los aficionados puedan acudir. Hubo palabras muy emotivas al acabar el partido en Tiempo de Juego Mallorca, tanto del capitán Tomaz como del entrenador Antonio Vadillo como el director general José Tirado.

Vadillo quiso acordarse del añorado Miquel Jaume, el fundador del club: " En los instantes finales me he acordado mucho del presi, quería dedicarle poner al equipo entre los cuatro primeros. Gracias a él soy entrenador, fue él quien me convenció de que tenía que prepararme y coger el equipo, que él me veía capacitado y debía coger experiencia cuanto antes. Me convencio para dejar de jugar y pasar al banquillo, estaré eternamente agradecido porque sus palabras me dieron ese punto de confianza, y por todo el trabajo realizado, es una lástima que hoy no pueda disfrutarlo. El reto en 2023 será igualar esto, somos ambiciosos, era difícil lo logrado la temporada anterior. Ya estamos entre los cuatro mejores de Europa, hicimos una primera fase ante transanlánticos. Ha sido muy merecida esta clasificación".

Un auténtico espectáculo el que ha dado en los dos partidos el equipo mallorquín. Aquí puedes ver los cinco goles al Piast Gliwice













Ahora el club quiere organizar esta Final 4 del mes de Mayo, no será fácil reconocía José Tirado director general del Palma: "nuestras intención está, no es sencillo por las características de Son Moix pero lo vamos a intentar". Tirado está orgulloso de lo conseguido por el equipo y el club, "organizar esto en 10 días ha sido un reto para el club" y explicaba que "el sábado está todo vendido, estará lleno, la gente yo entiendo que no podía quizá pagar los tres días y mucha gente hoy se lo ha perdido porque habían apostado por ese último día. Se lo dedicamos a nuestra afición que siempre está con nosotros".