El desafío de Manolo Lama contra la Inteligencia Artificial por el próximo Balón de Oro: "El mío será el mejor del mundo"

El próximo lunes 22 de septiembre se celebra la gala del Balón de Oro 2025. El Théâtre du Châtelet de París se pondrá sus mejores galas para desvelar, a partir de las nueve de la noche, quiénes serán los mejores jugadores de la temporada pasada para France Football.

Además, como viene sucediendo en los acontecimientos deportivos de los últimos años, no hay pronóstico al que no se resista cualquier programación de Inteligencia Artificial.

Y, en este caso, el periodista de la Cadena COPE, Manolo Lama, ha querido situar, cara a cara, su conocimiento frente al cruce de datos y variables de un súper ordenador que ha arrojado la siguiente predicción: el próximo Balón de Oro será el futbolista del PSG, Ousmane Dembélé, uno de los grandes favoritos de la noche del próximo día 22.

El ranking del top-5 para la Inteligencia Artificial lo completan: (2º) Raphinha, (3º) Lamine Yamal, (4º) Lewandowski y (5º) Mo Salah.

"Yo sé que cada uno tenéis una idea con el Balón de Oro, pero yo voy a decir mis cinco. No significa que sean los que vayan a ganar", anunció Manolo Lama en su cuenta de Instagram, donde publicó su pronóstico, a tan solo cuatro días de desvelarse el ganador.

Para Lama, hay un clarísimo favorito: "Yo se lo daría a Yamal, por varias razones: porque enamora, porque hace cosas diferentes, porque es español y porque, sinceramente, creo que está llamado a ser el mejor jugador del mundo en unos años".

En el resto de sus cinco favoritos hay: dos jugadores franceses, un jugador portugués y un quinto puesto del que Lama no quiere descartar a otros dos potentes futbolistas del momento.

El resultado: los pronósticos entre Manolo Lama y la Inteligencia Artificial no pueden ser más diferentes.