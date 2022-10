Nueva edición del Mallorca Golf Open con la sostenibiladad como lema de cambio

A partir de este jueves y hasta el domingo tendrá lugar una nueva edición del Mallorca Golf Open en el club de Son Muntaner, un evento que pertenece al circuito de DP World Tour. El defensor del título es Jeff Winther y las entradas estarán a la venta a un precio de 25€/35€ por día (jueves y viernes/sábado y domingo), 60€ entrada para dos días el fin de semana, 95€ entrada para toda la semana, VIP desde 220€ por día.





El torneo se realizará con el lema de “La sostenibilidad es lo primero” donde busca concienciar a jugadores, equipos y espectadores de la importancia de este. El director general del grupo e|motion, Edwin Weindorfer dijo lo siguiente: "Por supuesto, esto no sucede de la noche a la mañana, pero en nuestro torneo de la ATP en Mallorca ya lo implementamos con las botellas rellenables. Durante la semana del Mallorca Golf Open queremos promover esta idea también en el golf. Es coherente también con el trabajo que realiza el Club de Golf Son Muntaner, llevan mucho tiempo dando gran importancia al tema de la ecología en el campo de golf".

Por otro lado las autoridades de la isla como Andreu Serra, consejero de Turismo y Deporte, dijo: "Tener este torneo de primer nivel es importantísimo para nosotros. Para toda la isla este evento tiene un retorno y una repercusión que no podemos desaprovechar "

Finalmente, Francisco Vila, director general del Grupo Arabella con sus 3 campos de golf, ha destacado: “Estamos encantados de albergar este evento. Agradecer a la Federación Balear de Golf por hacer que el golf sea cada vez más importante en las Islas y a las autoridades por apoyar realmente este tipo de eventos y al golf. También agradecer al grupo e|motion por volver a darnos la oportunidad de hospedar el Mallorca Golf Open que empezó en el año 90 en Son Vida donde ganó Severiano Ballesteros”





La edición de este año cuenta con jugadores como Max Kieffer y Sebastián García que se mostraron muy contentos en la presentación del evento que se realizó en el día de ayer. El español dijo ayer en esta rueda de prensa de inauguración que "sólo tengo buenos recuerdos del torneo. El año pasado quedé cuarto, este año quiero hacerlo aún mejor".

En cambio el alemán, no ha disputado nunca el torneo pero se muestra entusiasmado con participar en esta edición: "No puedo ni contar las veces que he estado en Mallorca. Solía estar con mis padres, también para jugar al golf y luego con la asociación de golf. También vengo a menudo aquí de forma privada para entrenar y en los últimos años para ir de vacaciones una y otra vez. La naturaleza aquí es simplemente única. Me gustan los campos de golf complicados que no son demasiado largos pero que requieren mucha precisión".