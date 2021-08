El Mallorca, expectante en el último día de mercado

Cuando restan pocas horas para que se cierre el mercado de fichajes, el Mallorca sigue pendiente de poder cerrar una última operación que ponga la guinda del pastel de un mercado veraniego en el que la dirección deportiva mallorquinista encabezada por Pablo Ortells se ha movido con una considerable agilidad para incorporar a jugadores importantes a la plantilla entrenada por Luis García Plaza conformando una plantilla de garantías para competir en la Primera División.

En las últimas horas el Mallorca ha dado otro golpe de efecto como ha sido la incorporación del ex valencianista Kang In Lee en la que, sin duda alguna, ha sido una de las oportunidades de mercado que el club balear ha sabido aprovechar a la perfección incorporando a un futbolista más que prometedor que no ha logrado tener el protagonismo que parecía podía tener en un principio en el club valencianista y que sí espera poder tener en un Real Mallorca que lo ha fichado hasta el 30 de junio de 2025 asegurándose así contar durante los próximos cuatro años con un futbolista a tener muy en cuenta.

Sin embargo, la de Kang In Lee podría no ser la última llegada ya que el club trabaja en la incorporación de un nueve que pueda reforzar el ataque bermellón. En ese sentido, se había llegado a hablar de la remota posibilidad del holandés de De Jong pero Monchi, director deportivo del Sevilla ha dejado claro hoy que el jugador se queda y que, de hecho, el propio futbolista no ha ni considerado las opciones de poder salir. Si podría llegar, en cambio, al Mallorca el delantero estadounidense Matthew Hoppe.

Hoppe milita en el Schalke 04 de la Segunda División alemana y desde el club teutón se le busca una salida a pesar de haber sido un jugador destacado en la campaña pasada. Además de la posible opción de incorporar a Hoppe, el Mallorca trabaja también en la operación salida. Así, Aleksandar Trajkovski ha puesto rumbo a Dinamarca para incorporarse al Aalborg mientras que el Mallorca busca destino para Víctor Mollejo ya que la llegada de futbolistas claves en su demaración dejan al jugador sin demasiadas opciones de tener minutos.