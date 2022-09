Dani Rodríguez: "Jugar en Mallorca otra vez con este horario es una locura"

El RCD Mallorca acabó quemado en el Santiago Bernabéu, salió derrotado 4-1 tras el esfuerzo titánico durante 70 minutos en los que su trabajo defensivo impidió que el Real Madrid se pusiera por delante y se encontrara cómodo en el partido. Pero el equipo bermellón acabó desfondado y goleado, 4-1 tras tantos minutos corriendo tras el balón. Hace un año fueron seis tantos pero esta vez el encuentro fue distinto.

Pero físicamente el Malorca acabó fundido y con problemas, jugadores como Muriqi, Lee o Dani acabaron tocados, también Battaglia que arrastraba molestias. Al delantero y hombre referencia del equipo, Muriqi, se le aplicó hielo en el banquillo. Se espera que no sea grave pero pendiente de la evolución. Volvió a marcar y ya van tres tantos, los tres de cabeza, de nuevo la sociedad con Lee esta vez a balón parado.

En el vestuario del RCD Mallorca empiezan a alzar la voz tras jugar dos partidos a las 14h en verano y tener un tercero el sábado ante el Almería. El entrenador Javier Aguirre fue muy contundente en la rueda de prensa, ante la falta de peso del club y la nula capacidad de reacción de la liga: "No se puede jugar a esta hora, es un crimen jugar a esta hora. Ve cómo terminan los jugadores, sobre todo nosotros que vamos detrás de la pelota, el Real Madrid la tiene y no se desgasta tanto. Todos estamos agotados, es muy difícil jugar a esta hora. Calambres Kang-In, Muriqi. Lo acusamos y nos toca otros y venimos de otro. Hay que acostumbrarse pero a veces si tenemos un poco de suerte".

Por su lado, Dani Rodríguez mandó en los medios del club un recado para quien quiera recogerlo."Planteamos un partido que se dio como queríamos en la primera parte, muy físico. Y hasta que nos dura el físico, en el 70 estábamos muertos. Nunca he tenido calambres en mi vida y en el 60' ya no podía más. Es lo que tiene jugar a esta hora y nadie dice nada. Hay que estar orgulloso del trabajo, no es normal jugar a esta hora, nosotros no somos el Real Madrid que tenemos la posesió, tenemos que correr y hacer muchas ayudas. Nunca he tenido estas sensaciones en mi vida y llevo dos partidos que en el 60' ya no puedo más".

Dani insiste en que "espero que alguien se plantee este horario otra vez porque jugar en Mallorca otra vez con este horario es una locura. Tenemos ganas de jugar pero a otra hora".

Demasiado castigo.-

El RCD Mallorca volvió a salir goleado, hace justo un año se llevó seis y esta vez cuatro, un resultado en esta ocasión demasiado abultado para lo visto. El empate llegó de la manera en la que se le hace daño al Mallorca de Aguirre, con espacio a la espalda. Con el equipo replegado ha demostrado que es muy difícil entrarle.

Pero un centro de Lee en un ataque mallorquinista acabó en Courtois y de ahí se inició una galopada de 55 metros de Fede Valverde para marcar un gol de bandera que llevó el partido al descanso. Aún tendría otra oportunidad el Mallorca, una clarísima ocasión de Antonio Sánchez malograda por no tener claro cómo golpear el balón, vino tras centro de Grenier. Antonio remata con el empeine sin saber dirigir el balón en lugar de con el interior.

Cuando perdonas al Real Madrid estás listo de papeles y eso fue lo que ocurriría después con el gol de Vinicius. Los dos goles finales, Rodrygo y Rüdiger sólo afean un partido que dejó muy quemados a los jugadores del Mallorca por el calor, con problemas físicos de varios jugadores, pero también por el excesivo castigo a su partido y finalmente una vez más con Vinicius. El brasileño acaba desquiciando a los mallorquinistas al simular continuamente. Todo empezó en un corner en el que Vinicius agarraba a Raíllo y éste se lo quitaba de encima. A pesar de la advertencia del colegiado Figueroa Vázquez, Vinicius seguía simulando y el árbitro terminó por ignorarle.

En varias ocasiones en las que Vinicius se encaraba con los jugadores del Mallorca y hasta el banquillo, algún compañero le indicó que se dedicara a jugar. Ya venían las cuentas del partido anterior en Son Moix y aunque en buena parte del partido hubo bastante respeto e incluso un saludo deportivo entre Maffeo y Vinicius en el túnel antes de iniciar la segunda parte, al final sin embargo volvieron a repetirse escenas ya vistas en Son Moix de duelos entre los bermellones y Vinicius, que acabaron yendo a hacerle falta. El brasileño tuvo un intercambio con el propio Javier Aguirre aunque el técnico dijo al final del partido que lo del campo ahí se quedaba y pasó página.