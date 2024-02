El Mallorca busca su cuarta final de Copa del Rey con la preocupación de la liga

La felicidad nunca es completa dicen, así que el RCD Mallorca afronta una cita con la historia, se juega el pase a nada menos que la que sería su cuarta final de la Copa del Rey, con la preocupación de su situación liguera, tres puntos por encima del descenso tras la derrota ante el Athletic. En San Mamés es como si no hubieran estado, el partido se acababa a los tres minutos de partido con el gol inverosímil de Yuri.

El Mallorca se vio superado completamente por los rojiblancos que juegan a otra velocidad y encajando tan pronto casi no tuvieron opción de hacer daño a su rival. El balón les duraba poco y casi no lograron pisar el área contraria. Un muy mal día que recordó a la pesadilla de Montilivi. También en San Mamés el Mallorca fue un muñeco noqueado ante la casi imposibilidad de respuesta.

Se vio en seguida que los bermellones ya querían tras el partido pasar página y activarse a ellos mismos y a la afición para la cita de este martes en la ida de la semifinal de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. No era el caso del técnico, Javier Aguirre, que estaba con rostro serio y respuestas cortas, le habían pasado por encima y estaba que se subía por las paredes. Pero en el caso de los jugadores, por ejemplo uno de los capitanes Dani Rodríguez dejaba claro que había que pensar ya en una cita muy bonita para todos como la del martes que hay que afrontarla como corresponde: "hace 20 años que el Mallorca no juega una final de Copa del Rey y ahora tenemos esa posibilidad. No hace falta decirle nada a la gente porque siempre nos apoya a tope y van a estar ahí".

Los bermellones han jugado tres finales de Copa del Rey, en 1991 perdieron ante el Atlético en la prórroga en el Bernabéu. En el 98 perdieron en los penaltis en el Barcelona su final más épica. En 2003 a la tercera llegaba al fin el ansiado título copero ante el Recreativo de Huelva.

Para llegar a su cuarta final de Copa tienen que eliminar a un equipo que les tiene tomada la medida en los últimos tiempos. Los bermellones han dado mucho trabajo en los últimos duelos a la Real Sociedad, pero han acabado ganando los realistas. Tanto en liga como en Copa del Rey así ha sido. De los últimos ocho enfrentamientos ligueros, siete han sido derrotas bermellonas y un empate en Son Moix, además de la eliminación copera la pasada temporada en Anoeta. Desde la 12-13 no gana el Mallorca a la Real Sociedad.

Los bermellones tendrán que sacar un buen resultado este martes para ir a Anoeta con todas las esperanzas de llegar a la final. En frente un equipo con serias dudas en Oyarzábal y Odriozola, con sendos sustos del partido en Girona. Ya está la Real en Palma tras aterrizar ayes mismo y además con Take Kubo que vuelve a Son Moix. El japonés se ha incorporado a su equipo tras la eliminación en la Copa de Asia.

La duda en los bermellones es si podrán contar con Radonjic por temas burocráticos, ya que el viernes no pudo estar finalmente en el banquillo.