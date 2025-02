"Maffeo es un diez como persona"

Pablo Maffeo es alguien activo e inquieto y con una imagen bastante banalizada por sus duelos calientes con Vinicius desde hace años. Lo cierto es que fuera del terreno de juego tiene otras pasiones que tienen que ver con el deporte, es amante del boxeo como comparte en sus redes sociales y recientemente se ha involucrado en una competición en la que preside un equipo y que tiene un alto componente social.

Se trata de la Gypsy League Mallorca, creada por la comunidad gitana pero como comentan, abierta a todo el mundo y que ha dinamizado el barrio palmesano de Son Roca. Maffeo ha llevado a sus compañeros del RCD Mallorca Raíllo, Antonio y Lato a conocer la liga.

La competición se ha hecho conocida a través de las redes sociales y lógicamente la presencia de Maffeo le ha dado una difusión importante. ¿Cómo surgió? Lo cuenta Manuel Fernández, uno de los organizadores de la competición, en Deportes Cope Baleares:

"Es una idea un poco loca, estábamos reunidos viendo la Kings League de Piqué y estábamos un poco cansados de los torneos de siempre. Así que lo pusimos en marcha. Es una liga de 12 equipos, jugamos una liguilla, el primero pasa directo a semifinal, el segundo, tercero y cuarto pasan a cuartos y a partir de ahí playoff. Estamos en la jornada 7, la cosa está muy igualada".

Manuel explica cómo se involucró Maffeo: "A Pablo Maffeo le conocimos a través de Kike Fernández que le conoce, vino como invitado y le gustó el ambiente. Decidió meterse. La liga se llama Gipsy pero es bienvenido todo el mundo".

Sobre cómo velan por la seguridad deja claro Manuel Fernández que "tenemos unas reglas, las tienen todos los equipos, las faltas de respeto son pérdidas de puntos. Y las expulsiones también se castigan con pérdidas de puntos. Hay cuatro organizadores más yo mismo y Antonio, hay respeto y armonía. El pique siempre está pero tiene que ser sano".

Otro de los organizadores, Kike Fernández, fue quien invitó al jugador del Mallorca a conocer la liga: "un día Pablo me dijo que quería entrar como presidente, no le hice ni caso pero me insistió. Hablamos y en cinco minutos entró en la liga, buscó jugadores y ahí está con nosotros".

Deja claro que el presidente no tiene que poner dinero: Aquí no hay que poner dinero, se le hace una equipación a los jugadores, pagamos el campo y los árbitros. El que gana la gran final se lleva un premio para hacer las camisetas".

Ha destacado la buena presentación de la liga en las redes: "Dando gracias a Dios tenemos una persona que se encarga de las redes, Juan Cortés está todo el día en las redes subiendo contenido y haciendo carteles, es muy importante".

Sobre los jugadores que participan, dice Kike que "pusimos el nombre de la Gipsy League Mallorca pero por ejemplo en mi equipo sólo hay un gitano o dos. Hay marroquíes, colombianos, aquí somos una familia y están las puertas abiertas. Nuestra idea era sacar a la gente del barrio, hay mucha delincuencia, queríamos tener este torneo para unirnos, nos está saliendo bien, hay gente de todas partes y no hay ningún problema. De momento lo llevamos muy bien".

¿Cómo describen a Maffeo?

Kike Fernández elogia al jugador del RCD Mallorca: "Pablo es un diez como persona. Puedo entender que como jugador sea una persona y cuando llegue a su casa es otra persona. Todo el mundo se pica en el fútbol pero es un diez como persona con todo el mundo, se hace 3.000 fotos con todo el mundo, es una persona normal, humilde y sencilla. A lo mejor la gente le ha puesto esa chapa de cómo es en el campo, pero es una persona de diez, no puedo decir otra cosa".

Y concluye: "La semana que viene tenemos derbi, Pablo Maffeo contra Kike Fernández, ahí queda eso".