Luis García: "Todos en Primera nos dan como equipo de descenso"

Luis García ha pasado sus peores días deportivamente hablando tras la derrota contra el Levante y acumular tres derrotas consecutivas. No le había pasado desde su llegada al RCD Mallorca y el ambiente en torno al equipo se había enrarecido demasiado. La clasificación copera ha sido balsámica para el equipo y para el técnico no sólo desde el punto de vista anímico sino también de juego, porque se volvió a ver a un Mallorca parecido al del arranque liguero.

Que no era una victoria más se notaba en los mensajes que enviaba el técnico tras el partido. Y es que Luis García ha hecho una encendida defensa de sus jugadores y de su trabajo. El técnico pide que se valore que el equipo no ha estado en descenso en ningún momento hasta ahora, los condicionantes que han tenido en forma de bajas importantes y las posibilidades económicas del club. No quiere que se le exijan cosas para las que en teoría no está y que se viva cada partido como una final, de hecho considera que "llevamos año y medio superando objetivos que no nos correspondía. No nos correspondía subir directo, este año nos correspondía estar en descenso directo. Los jugadores están superando todos los objetivos marcados por el club. Entre los tres de descenso nos meten a nosotros absolutamente todos los equipos de la liga. Y están superando todos los retos de momento. Son unos chicos que van a tener mi respeto y mi cariño siempre, hay días que no juegan bien, está claro. Por corazón, ganas, ilusión y mallorquinismo es una plantilla excepcional. Estoy ilusionado de estar en la Copa. Si están todos nos podemos salvar, si viene alguien bienvenido. Sino no es mi función me tengo que centrar en el día a día".

Luis García Plaza sigue mandando mensajes muy contudentes y dice que "si consigo la salvación el último día en el último partido para mí es casi como ganar un título. Ojalá lo hagamos antes. Es como ganar un título, con los recursos que tenemos. Perdemos a veces la perspectiva de lo que somos. Tengo que equivocarme lo menos posible y recuperar jugadores. Tengo la sensación de que hasta ahora estamos cumpliendo los objetivos".

"No preocuparos por mí no voy a fallar a la gente en dedicación, en dar lo mejor de mí. Tengo una experiencia clara y sé cómo va esto. No voy a fallar a los de ahí adentro. Claro que estoy fastidiado cuando perdemos, me esriben y me dicen hay que levantar a los jugadores y a mí quién me levanta. Me levanto solo cada día para dar el máximo. Estoy muy tranquilo y seguro de lo que hago, sabiendo que vamos a sufrir muchísimo durante todo el año. Lo tengo asumido. Ojalá podamos conseguirlo faltando tres jornadas como el año pasado el ascenso pero si es hasta la última jornada, pues hasta la última sufriendo".