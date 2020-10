Luis García: “Seguimos teniendo un overbooking y creo que se va a producir algún movimiento"

Luis García ha comparecido esta tarde en una rueda de prensa telemática previa al encuentro de este sábado contra el Tenerife. El técnico madrileño no ha querido anunciar la lista de convocados para el partido de mañana, pero ha dicho que el mediocentro gaditano Stoichkov puede ser baja por una molestia. El que seguro será baja es Mboula. ”Esta semana creo que Stoichkov no estará porque no ha entrenado en toda la semana. No va a estar, salvo que me lleve una sorpresa. Mboula tampoco va a estar”, ha afirmado el madrileño.

Sobre la falta de gol que sufre el Mallorca y que va “arrastrando desde el inicio de la temporada”, Luis García ha destacado que no le preocupa y que confía “en los que hay. Confío en Abdón, Alegrías, Dani, Lago, Lucas, Murilo”, y ha agregado que cuando se termine el mercado, ya se verá cómo está el equipo. “Cuando los que han llegado tarde, Jordi y Murilo, cojan el punto físico, el equipo dará más peligro, no sólo en el juego, también individualmente. Estamos llegando bien a tres cuartos, a ver si ahí somos capaces de tener un poco más de claridad. Esperemos que en tres o cuatro semanas estén todos y podamos tener el Mallorca que queremos a nivel ofensivo”.

En relación a los posibles movimientos en la plantilla, Luis García ha afirmado que sólo tiene conocimiento de una oferta; la del Valladolid por Budimir. Aun así, el madrileño ha dicho que cree “que va a haber algún movimiento. Quiero tener tres delanteros, y eso es algo que tenemos que intentar solucionar”. En algunos puestos, como en el centro del campo, el técnico ha insistido en que siguen teniendo un “overbooking y creo que se va a producir algún movimiento, tanto de salida como de entrada”.

Sobre los cinco jugadores bermellones (Lago, Valjent, Budimir, Trajkovski y Baba) que han sido convocados con sus selecciones y que se perderán el encuentro ante el CD Lugo de la jornada 5, el técnico ha dicho que “es una experiencia que no había tenido nunca. Nunca había tenido internacionales en Segunda División. Es un poco extraño, pero para eso están las plantillas y si perdemos cinco, espero que los que vayan a entrar aprovechen el momento para reivindicarse. Son cinco bajas y espero que no haya ningún problema más”.

Por último, Luis Gracía también ha hecho una valoración positiva sobre el actual estado anímico de los futbolistas, de cara a este partido: “Creo que el factor anímico es muy importante. El primer día, cuando recibimos el primer gol, el equipo se vino abajo a nivel anímico. Venían de una temporada muy mala y eso les afectó. Creo que el partido del Espanyol nos sirvió para rehacernos y de cómo hay que competir hasta el último momento en esta Segunda División. También en el partido contra el Sabadell. Hemos seguido insistiendo e insistiendo. Acertados a veces, pero creo que dimos un paso adelante mentalmente, en seguir haciendo nuestro fútbol vaya como vaya el resultado. Creo que ahora estamos más contentos y alegres, espero que mañana otra vez podamos conseguir los tres puntos. Si lo conseguimos daremos un paso adelante muy importante”, ha expresado el técnico.