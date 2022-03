Luis García: "El responsable soy yo"

Luis García Plaza vive su peor momento en el RCD Mallorca. Seis derrotas consecutivas y el equipo ha caído por primera vez en puesto de descenso tras perder contra el Espanyol y la victoria in extremis del Cádiz ante el Villarreal. A un punto del Cádiz, dos del Granada y tres del Getafe, su próximo rival tras el parón de selecciones.

Es el momento en el que en condiciones de crisis un club decide si debe dar un golpe de timón y cambiar el técnico. Por ahora el club se muestra hermético, además de indescifrable, porque según ha podido saber Deportes Cope es obvio que la opción del cambio de técnico está sobre la mesa tanto en Arizona (Sarver y Kohlberg, propietario y presidente respectivamente) como en Palma (Pablo Ortells director deportivo). Pero hasta la fecha han respaldado a Luis García, si esto ocurrirá de nuevo y el técnico estará en el banquillo la semana próxima en Getafe,precisamente en una de las que han sido su casa, es una incógnita. En el club no existe el convencimiento de que un cambio de técnico sería solucion, de ahí que sea indescifrable lo que pueda ocurrir. Es la misma situación de hace dos temporadas con Vicente Moreno en el banquillo y también el equipo en caída libre. La caída del equipo de Luis García sorprende mucho más porque el equipo compitió bien en la primera vuelta de campeonato, es como si todo se hubiera caído, como si el edificio se hubiera ido cayendo poco a poco, no queda aquella consistencia del primer tercio de campeonato y en ataque siguen con problemas con el gol. Una dinámica horrorosa a pesar de que siempre están en los partidos y da la sensación de que pueden puntuar, pero no lo hacen. Y el problema es que cuando un equipo se acostumbra a perder el futuro es incierto.

Los errores se suceden, tras el partido ante el Real Madrid Raíllo hablaba de errores de los jugadores en los que el entrenador puede intervenir poco. Pero Luis García afirma que "el máximo responsable de todo siempre soy yo. Es así como está montado el fútbol. Los jugadores lo dan todo pero el responsable soy yo, siempre es así. En público no voy a criticarles, en privado les digo lo que sea. Habéis visto el gol y Antonio me lo ha dicho, pero otro día fue Martin o Maffeo y por más que lo hablamos cuiando no sale no sale. Pero vamos a tener las cosas claras, estamos vivos, estamos en la lucha. No somos con todo mi cariño el Levante. No estamos a siete de la salvación. Mientras esté aquí me voy a dejar el alma. No estamos afortunados. Ya planteo el partido de Getafe en mi cabeza, ojalá este acierto cambie, porque ellos lo están intentando, si yo viera alguno que dijera oye este es un jeta, pero estos chicos se dejan el alma".

Sobre la pregunta de cada comparecencia sobre su futuro, el técnico contesta que "ya os dije que esa pregunta no es para mí. Llamamos a América, no sé yo no te puedo contestar .Yo lo único que puedo hacer es mañana (por hoy) tener más fuerzas que nunca de entrenar y trabajar. Qué quieres que te diga, hay que preguntar a los que toman las decisiones. Si no creen que soy el más capacitado para sacar esto adelante que lo digan y que lo hagan, no hay ningún tipo de problema. Yo estaré entrenando a tope con muchísima fuerza y ganas y me voy a dejar el alma y la vida hasta el último día, que puede ser mañana o el año y medio que me queda".

El técnico insiste en que "cuando tenga que llegar, cabeza arriba, me encontré un equipo en Segunda y estamos en primera aunque en una dinámica mala eso está claro".