Luis García y Raíllo de acuerdo: "Cometemos errores"

Tuvo de todo, el RCD Mallorca 0 Real Madrid 3 fue otra gran noche en Son Moix aunque no acabó de la mejor manera para los bermellones. Era más que posible caer ante el líder de la liga pero el Mallorca alimentó las esperanzas de su afición (17.000 en Son Moix) durante buena parte del partido.

Un gran trabajo defensivo como no se había visto en los últimos partidos neutralizaba al talentoso ataque blanco, sólo Benzema tenía una nada más empezar pero Sergio Rico lo resolvía muy bien. Los bermellones tuvieron criterio con el balón y volvió a ser ese Mallorca de principio de temporada, con nervio y buen criterio, asociándose bien. Así llegaría el centro de Oliván a Muriqi que el delantero esta vez remató muy mal. Y la acción de Maffeo, de lo mejor de su equipo anoche, lanzando el balón a la madera.

Pero todo cambiaría en la segunda mitad por una accion concreta, una conducción de Baba ante la presión de Valverde acababa en robo y gol de Vinicius. El público y los jugadores del Mallorca pidieron falta de Valverde. Baba se quedó tendido con la esperanza de que el VAR anulara por falta la acción del gol de Vinicius pero no fue así.

Después llegaría el penalti de Oliván a Vinicius que transformaba Benzema y el tercero obra también del francés. En los últimos minutos, el Mallorca fue con todo para intentar quedarse con buen sabor y lograr algún gol. Muriqi y Lee rondaron el gol pero no fue posible. En el partido hubo algunos lances muy protestados por parte de ambos equipos, el Mallorca reclamaba falta sobre Baba en el gol, alguna amarilla para Casemiro sobre todo una por mano. Los bermellones acabaron frustrados con Vinicius a quien acusaban de exagerar y simular, mientras el Real Madrid se quejaba de las acciones de Maffeo sobre el propio Vinicius y Raíllo sobre Rodrygo.

Pero al margen del arbitraje, el RCD Mallorca debe centrarse en reforzar aquello que hizo bien porque sólo compitiendo así tendrá opciones de permanencia, y revisar esos errores que le condenan no anoche, sino en muchos partidos. El propio técnico Luis García Plaza lamentaba la jugada del primer gol: "cometemos muchos errores. Siempre digo que el fútbol en las áreas... cometemos muchos errores. La primera parte haces las cosas muy bien y no metes, luego cometes errores que te cuestan goles, en Vigo lo mismo".

El capitán Raíllo dice al respecto que "son errores puntuales que el mister no puede trabajar. Puedes hacer sesión individual con el jugador para ver qué puede mejorar, pero al final el que toma la decisión es el jugador que está en el campo. Hoy le ha tocado a Baba pero podría ser falta perfectamente. En Vigo tmabién varios errores, yo me siento culpable en uno de ellos porque se me adelanta el delantero .El mister te puede decir en qué tienes que mejorar pero si tú no lo corriges es tu culpa".