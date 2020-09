Luis García: “No puede ser que nos tengan a gente distraída. No podemos seguir así"

Luis García Plaza debutó este fin de semana al frente del RCD Mallorca con una derrota ante el Rayo Vallecano en la primera jornada de La Liga SmartBank; sin duda, no fue el estreno soñado por el nuevo técnico bermellón. El Rayo Vallecano amargó el debut liguero del Mallorca y se impuso por0-1 en su visita a Son Moix, con un gol de Isi Palazón en la segunda mitad. A los de Luis García les faltó puntería en los últimos metros y tampoco supieron frenar los peligrosos contragolpes de los de Andoni Iraola.

En la rueda de prensa previa al encuentro, Luis García analizó la derrota ante los rayistas y el técnico dejó varios titulares que no pasaron inadvertidos. "Siento frustración, estoy cabreado; todo lo que puedes pensar cuando no ganas. Tenemos que aprender que vamos a tener muchos partidos de este estilo", lamentó Luis García Plaza en la rueda de prensa. “Lo que menos me ha gustado del equipo es cuando hemos recibido el gol. Cuando hemos recibido el gol hemos bajado los brazos, hemos dejado de creer en nosotros y parecía que estábamos jugando en Primera División, un equipo sin fe".

“Hemos empezado regular, después, a lo largo de la primera parte hemos ido decantando la balanza hacia donde queríamos jugar. La segunda parte, nos hicieron el gol y en ese momento el equipo dejó de tener fe. O nos metemos en la dinámica de la Segunda División o nos va a costar", agregó el técnico. “Tenemos que tener mucha más madurez mental, seguir intentando hacer las cosas y creer en nosotros”.

En relación al mercado de fichajes, que cierra el 5 de octubre, que mantiene la incertidumbre sobre el futuro de varios titulares del equipo: “Es una situación muy complicada que tenemos, ojalá fuera mañana el cierre del mercado. Si se tiene que ir alguien que se vaya, y si se tiene que traer a alguien, que se traiga. No podemos seguir así, tenemos que saber cuanto antes qué va a pasar”, sentenció.

Sobre el paso concreto del delantero croata Ante Budimir, que cuenta con una oferta del Valladolid, dijo que "mi idea es contar con Budimir, es una situación extraña y no es buena para nuestro equipo. El perjudicado no es Budimir, ni soy yo, sino es el Mallorca. He visto a gente a la que me está costando mentalmente meterla, y no es fácil. Es una ruina que el mercado acabe cuando ya se hayan jugado cuatro jornadas”. Sin ocultar su disgusto, dijo que los jugadores no están centrados por esta situación: “No puede ser que nos tengan a gente distraída, no lo entiendo, no lo comprendo, no me gusta y el único que tiene que lidiar con esa situación soy yo. No es la situación idónea. Si ha habido una oferta, y hemos dicho que no, pues le tendrán que exponer claramente al jugador que no van a comprar. Que se centren aquí, porque estamos aquí. Ojalá se acabe cuanto antes cualquier situación de estas que tenemos”.