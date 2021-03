Luis García cree que se debiera disfrutar más de la temporada del equipo

Que la temporada del Real Mallorca está siendo espectacular es un dato incontestable. El equipo entrenado por Luis García Plaza es ahora mismo líder de la Segunda División y firma unos números como visitante que lo sitúan como el mejor equipo fuera de su feudo en lo que llevamos de campaña. Dichos números por si solos ya serían motivo de celebración pero de un tiempo a esta parte el entrenador bermellón parece haber detectado un sentimiento que no le gusta en demasía y que tiene mucho que ver con las sensaciones post partido del mallorquinismo e incluso de su propio equipo.

"Ganar parece que es librarte de una angustia y entramos al vestuario y casi no lo celebramos", afirmaba tras el encuentro en Las Gaunas un Luis García que señalaba luego que "la exigencia es tan grande de ganar, ganar y ganar que ya se lo he dicho a los jugadores 'estamos exigiéndonos todos muchísimo'". Por eso cree el entrenador mallorquinista que el equipo debe disfrutar más de los logros que está haciendo el equipo. "La exigencia que tenemos es tan grande que haces 45 minutos no tan buenos y te vas ganando 0-1 y las sensaciones no son tan buenas", remarcaba Luis García Plaza.

Y es que para el técnico bermellón "entramos al vestuario, ganamos y parece que se ha ganado y ya está. Ganar es muy difícil. Llevamos 15 puntos de 18 sumados en la segunda vuelta y eso es muy difícil. Debemos disfrutar más de lo que estamos haciendo". Tal es la percepción de García Plaza que su mensaje final, en referencia a ese hecho, fue claro. "Estamos entrando en una sensación de angustia, y hablo de la gente del vestuario, por si no se gana que estamos empezando a no disfrutar de lo que estamos haciendo y eso creo que no es bueno