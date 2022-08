La lucha por el US Open y por ser el más grande

Tras semanas de espera después de que Wimbledon y aún en temporada de hierba cerrase lo que fue el tercer Grand Slam del año, hoy se da el pistoletazo de salida al cuarto y último grande de este 2022, el US Open. El torneo da comienzo hoy y no será hasta el doce de septiembre, es decir, en tres semanas, cuando se cierre el telón de los grandes títulos del tenis de este año.





Será una nueva prueba para Nadal que viene de su lesión abdominal en Wimbledon y de caer eliminado en su primer partido en el Master 1000 de Cincinnati ante Borna Coric y que le dejaba sin opciones de entrenar en competición oficial hasta este último Grand Slam. El mallorquín parte como segundo cabeza de serie del torneo, unicamente por detrás de Medvedev. También es la oportunidad de Rafa de conseguir el número uno del ranking ATP, ya tenía opciones si ganaba en Cincinnati y Medvedev tenía un mal torneo, así que en esta ocasión vuelve a tener la opción de conseguirlo.

La última vez que Nadal y Medvedev se enfrentaron en un Grand Slam fue en la final del Australia Open, en la que el ruso iba 2 sets a 0 arriba y todos sabemos como acabó aquel partido, con una remontada nunca vista y que le dio a Rafa su vigésimo primer Grand Slam.





En el caso de Carlos Alcaraz, es una oportunidad para él de ofrecer su mejor versión y porque no, ganar su primer Grand Slam. El murciano parte como tercer cabeza de serie del torneo y de demostrar lo que es capaz de hacer en pista rápida como vimos en Cincinnati aunque no pudo pasar de cuartos de final pero que dejó una actuación para el recuerdo. Además, recordemos que el año pasado, no tuvo rival en el ATP Nitto Next Gen Finals y que ahora en el último grande del año puede volver a demostrarlo ante todo el mundo.





Y ya empezada la competición sigue la polémica con Novak Djokovic, el serbio que parte como quinto cabeza de serie del torneo, está en duda su participación. Este es un tema que está y sigue en la mesa desde hace meses, casi desde inicios de año debido a que el jugador no se quiere vacunar y la normativa del país obliga a seguir ese protocolo a los jugadores que participan en él. Además, en el cartel que se ha presentado para este torneo, no aparece el jugador serbio, algo que hace sospechar y por tanto dudar a todo el mundo que participe en esta edición. Habrá que ver como acaba todo esto y si el serbio podrá luchar por conseguir su Grand Slam número 22.





Hoy da comienzo la ronda o cuadro de clasificación en la que encontramos nombres de los españoles como Fernando Verdasco que jugará su primer partido contra el italiano Gianluca Mager mientras que el otro español que encontramos es Carlos Taberner que jugará frente al argentino Thiago Agustin Tirante. Será el lunes que viene cuando lo hará el cuadro principal.

Veremos quien se hace con el título, bien caiga de cara de los españoles como Nadal que conseguiría su vigésimo tercer grande, de Alcaraz y obtener el primero para él o bien si Djokovic puede participar y sea quien vuelva a levantar la copa después de ganar el último en Wimbledon frente a Kyrgios, siempre con permiso del resto y de la next gen que viene y sigue con hambre de títulos.