Lucas Alcaraz: "El que no tenga fe no verá la tierra prometida"

La Unión Deportiva Ibiza sigue en situación agónica cuando acaba de comenzar la segunda vuelta y queda todo un mundo todavía. Son ocho los puntos que tienen los ibicencos respecto a la salvación. Algo ha cambiado en el arranque del año a pesar de la derrota en Éibar por la mínima (1-0, Stoichkov), la competitividad.

Los celestes vendieron muy cara la derrota ante el nuevo líder de Segunda y de hecho merecieron el empate, muy diferente de la imagen de equipo roto en Albacete con la que se cerró 2022. En los celestes debutaron dos jugadores, Kaxe, recién llegado del Atlético Baleares, que tuvo sus ocasiones, y Joseda Menargues, llegado del Valencia B, que debutó en el lateral derecho. Se confía en contar con poder inscribir ya a los centrales argentinos Mauro y Grillo y es obvio que algún fichaje más se busca.

Se han marchado Azeez, Gálvez y Castel, este último aún no se ha hecho oficial aunque el técnico ya anunció que se había ido por decisión propia. Una salida por la puerta de atrás para quien ha sido referencia de la afición de la UD Ibiza estos años.

Respecto al partido en Ipurúa, la Udé formaba con Fuzato, Joseda, Goldar, Juan Ibiza, Escobar; Diop, Appin; Herrera, Ekain, Nolito; Kaxe. Entraron en la recta final de partido Armando, Bogusz y Suleiman. El técnico Lucas Alcaraz vio algo de luz en su equipo y eso le hizo a pesar de la derrota mostrarse satisfecho con lo que habían hecho sus jugadores:

"El equipo quiso en todo momento ganar, en cuanto a méritos ha sido bastante parejo. Al equipo se le pueden poner muy pocos peros salvo el resultado. Es la línea, algún día al fútbol nos dará algo, la suerte no pertenece a nadie, el equipo ha hecho un gran trabajo en el campo del líder".

Sobre los fichajes que pueden llegar además de los cuatro realizados, no quiso tras el partido abundar en fichajes: "estoy orgulloso de los jugadores y contento con ese rendimiento. No me gusta asociar preguntas de partido y mercado. Estamos trabajando muy bien y sólo tenemos el lunar de Albacete. Habrá momentos que haciendo lo mismo ganemos. No he hecho los cambios antes porque el equipo estaba bien, no tenía un punta punta en el banquillo y la gente de segunda línea estaba bien. Ha habido partidos en los que hemos hecho cambios y no ha mejorado. De todas formas estaban previstos en el 36 pero ha habido cinco minutos sin que le balón se fuera fuera. He hecho algo que no hago nunca, cambios en un corner defensivo".

Sobre el debut de Kaxe y Joseda indicó que "han estado muy correctos, Kaxe ha tenido alguna ocasión y ha tenido mala suerte. El lateral ha jugado muy bien y no se ha visto mermado por la tarjeta, una valoración positiva de ellos y del resto de jugadores. Mucha fe y compromiso y energía, eso te va a hacer estar en el partido y algún día los detalles te harán estar en el partido".

En cuanto a la clasificación, indica que "la situación es una cosa a la que no se puede dar la espalda, pero la solución es esta, vamos a morir matando, no vamos a levantar el pie del acelerador y vamos a ir a por los partidos. También llegará nuestro momento de encadenar alguna victoria, como dijo la Biblia el que no tenga fe no verá la tierra prometida, y aquí todo el mundo va a tener fe. El vestuario tiene que estar jodido, mala señal sería que no lo estuviera, no hay más remedio, pero esa rabia hay que comérsela y sacarla el sábado para que nos sirva para algo positivo".