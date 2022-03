Los Lorenzo, la exigencia de un padre a un hijo que ha generado debate

Nunca han provocado indiferencia. Desde sus primeros pasos como piloto, casi al mismo tiempo que empezaba a caminar, Jorge Lorenzo creció junto a vehículos de dos ruedas y oliendo a gasolina. La pasión de sus padres por las motos se vivió en casa de los Lorenzo Guerrero desde la temprana edad del que a la postre terminaría siendo campeón del Mundo.

El piloto mallorquín siempre se ha caracterizado por "mojarse" en sus apreciaciones, no es extraño que ahora que ejerce como comentarista en DAZN del Mundial de Motociclismo también deje reflexiones que den que hablar. En esta ocasión ha sido sobre la relación con su padre, Chicho Lorenzo. No cabe duda de que Chicho fojró un campeón y que ha seguido dedicándose a la formación de pilotos después de que su hijo se convirtiera en una estrella mundial.

Pero no debe ser nada fácil para un joven que quien te forma, instruye y exige en un deporte sera su propio padre. No tiene nada que ver con que lo haga otra persona. Combinar la exigencia de la formación de un deportista hacia la élite con la condición de padre es complejo. El piloto mallorquín relataba con total naturalidad cómo había sido su relación con su padre Chicho en una entrevista en DAZN: "Si mi padre hubiera sido más blando seguramente no hubiese ganado tanto y no hubiera tenido todo el éxito que he conseguido. Pero igual nos llevaríamos mejor, no lo cambiaría. No cambiaría que mi padre hubiera sido diferente y no haber tenido éxito profesional".

La reflexión de Jorge tuvo respuesta en su padre con un tuit tan corto como revelador sobre cómo piensa Chicho: "No hubierse ganado nada y seguiríamos llevándonos igual".

Jorge añadió que si un día es padre no quiere ser padre de piloto: "No sé si seré padre en el futuro. Si lo soy intentaría evitar que fuese piloto, quizá no lo va a necesitar elegir deporte de tanto riesgo, y si lo quiere hacer no le voy a patrocinar" decía antes de soltar una carcajada.

La respuesta de Chicho en twitter ha generado debate y diferentes comentarios, algunos hostiles por lo que Chicho ha dejado claro que no le gustan los comentarios despectivos de personas que juzgan desde fuera su relación con su hijo.

Algunos técnicos de baloncesto de formación como Kepa Luengo han salido al paso para reforzar que el piloto deja claro que no lo cambiaría porque gracias a su padre ha tenido una carrera de éxito.

