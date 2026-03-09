La magia del teatro shakespeariano llega a Vera con la comedia 'El Requiebro'

El grupo Al Alba Teatro se sube de nuevo al escenario del Auditorio Ciudad de Vera los próximos 13 y 14 de marzo. La compañía representa la obra 'El Requiebro', una adaptación de 'La Ternura' de Alfredo Sanzol, a beneficio de la Hermandad de Jesús y bajo la dirección de Juan Antonio Lorenzo López.

Una comedia de enredos y ternura

Con esta obra, Al Alba Teatro explora la comedia de corte shakesperiano, presentando una trama plagada de enredos y dobles sentidos. La historia incluye hechizos que originan situaciones disparatadas, sin dejar de lado la emoción y la ternura.

El texto, ingenioso y lleno de humor, se caracteriza por sus diálogos chispeantes y vivos. El ritmo de la obra se vuelve trepidante a medida que la historia evoluciona hacia un final descrito como tan divertido como emotivo.

Un año de preparación

La compañía ha trabajado arduamente durante más de un año para afrontar el reto que supone esta comedia. El resultado es una atrevida interpretación de todo el elenco, compuesto por M. Carmen Morales Carmona, Jaime Riba Velarde, Isabel Martínez Castillo, Diego Moreno Rodríguez, Beatriz Rueda Rodríguez y Alejandro Pérez Segura.

La puesta en escena destaca por el brillante y colorido vestuario, confeccionado por Jaime Riba Velarde, y la música original de Víctor Lorente Navarro y Ángel López Soler. Este proyecto ha contado con el apoyo de la RANPJN y del Ayuntamiento de Vera, a través de su Concejalía de Cultura.

Entradas y horarios

El estreno de 'El Requiebro' tiene lugar los días 13 y 14 de marzo a las 21:15 h. Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada en el Estanco nº 3 de Vera, en la calle del Mar, o en la taquilla del auditorio antes de cada función.