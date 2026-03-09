El 42% de los adolescentes vascos varones cree que la igualdad discrimina a los hombres

El 42 % de los adolescentes varones de Euskadi de entre 15 y 17 años considera que se ha avanzado tanto en la defensa de la igualdad de las mujeres que ahora se está discriminando a los hombres. Una opinión que solo es compartida por el 14,6 % de las chicas. Es una de las principales conclusiones del informe 'Adolescentes en Euskadi. Percepción de su situación y valores', la primera publicación del nuevo Observatorio de Infancia, Adolescencia y Juventud del Gobierno vasco, que unifica los observatorios anteriores.

La inseguridad y la violencia, un problema femenino

La "brecha" de género también se da en materia de seguridad. Casi la mitad del total de los adolescentes encuestados, un 47,1 %, admite tener miedo a caminar de noche en solitario por su localidad, una preocupación que se dispara hasta el 66,4 % en la caso de las féminas y que se rebaja al 29,1 % en el de los chicos.

El miedo a caminor solo de noche se dispara entre las adolescentes

Esta divergencia de opiniones también se manifiesta en la percepción sobre la violencia de género. Aunque una amplia mayoría del 89 % rechaza que sea un "invento ideológico", un preocupante 8,9 % de los jóvenes sí suscribe esta idea, un porcentaje que sube hasta el 14,6% entre los chicos frente a un 2,9% de las chicas. Los datos reflejan una clara división en cómo ambos sexos interpretan los avances feministas.

La necesidad de seguir dando pasos con medidas como el apoyo a la discriminación positiva es respaldada por el 84 % de las chicas y un 68,5 % de los chicos.

Optimismo a la baja

A pesar de que los adolescentes vascos otorgan una valoración media de 7,7 sobre 10 a su situación personal, con las chicas (8) ligeramente más satisfechas que los chicos (7,4), su optimismo intergeneracional se ha debilitado. El 61,2 % cree estar mejor que sus progenitores a su misma edad, el nivel más bajo registrado desde 2008. La familia, la salud, los estudios y las amistades siguen siendo los pilares más valorados, todos con una importancia superior a 8 sobre 10.

En contraste con las tensiones en materia de género, la juventud vasca muestra un consenso muy amplio en valores progresistas. El apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo alcanza el 88,4 %, a la eutanasia el 86,3 % y al aborto el 83,7 %. El entre las chicas, supera el 90 % en los tres ámbitos.

La conciencia climática también está muy extendida. Un 89,9 % de los jóvenes reclama medidas más contundentes frente al cambio climático, y una mayoría 78,8 % atribuye el fenómeno a la acción humana. No obstante, de nuevo los chicos 18,9 % se muestran más escépticos que las chicas 9,1 % sobre si la causa es humana o se trata de un cambio cíclico de la naturaleza.

aumentan las reticencias respecto a la inmigración

El informe también pone de manifiesto un endurecimiento de las posturas sobre la inmigración. Una de cada cuatro personas de 15 a 17 años cree que hay demasiadas personas extranjeras en Euskadi, y casi la mitad 48,2 % facilitaría la entrada únicamente a quienes tuvieran un contrato de trabajo. Ambas percepciones, según el estudio, han aumentado de 2020 a 2024.

FREEPICK Los jóvdenes son conscientes del impacto negativo de las redes sociales

Respecto a las redes sociales, pese casi seis de cada diez creen que facilitan hacer amistades, una abrumadora mayoría percibe que deterioran la calidad de las relaciones, haciéndolas "más superficiales" y provocando " más aislamiento", ambas son posturas que recaban más del 70% de apoyo. Además, los jóvenes son conscientes de su impacto negativo tanto en el rendimiento académico (81,5 %) como en la salud mental (76,6 %).

crece el interés por la política

El interés por la política, por otro lado, ha experimentado un incremento constante desde 2008, cuando apenas un 11,1% decía tenerlo. Hoy, casi la mitad de los adolescentes (48,7 %) dice estar muy o bastante interesada. Tres de cada cuatro defienden la democracia como la mejor forma de gobierno.

El estudio ha sido presentado por el viceconsejero de Juventud y Reto Demográfico, Xabier Legarreta, y actualiza una serie histórica de 25 años de encuestas a adolescentes que ofrece una radiografía detallada de sus percepciones y valores en la actualidad.