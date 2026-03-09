Inés Rey y Juan Carlos Escotet se reunieron en el Ayuntamiento de A Coruña

La alcaldesa Inés Rey mantuvo una reunión con el presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet esta mañana en el Ayuntamiento de A Coruña. Germán Dobarro, jefe de Deportes Cope Galicia, informó en Deportes Cope Coruña del encuentro celebrado María Pita. "La alcaldesa busca una salida a sabiendas de que el tiempo se le echa encima, que aún no tiene cerrados los inversores, que tiene a la expectativa las instituciones y que el proyecto a día de hoy es inviable y que solo se lo puede rescatar el Dépor".

"No hay novedades. No hay avances, pero con la postura del club de que: 'Oye, a mí no me digas que yo tengo la culpa de que no se celebre el Mundial. Yo no me cierro en banda. Yo no soy la oposición a la renovación del estadio ni al Mundial 2030. Tú tienes que resolver todos los problemas de logística, los problemas de financiación y, cuando tengas un proyecto claro, abierto, diáfano, yo no te voy a decir conmigo no cuentes. Así que eso es lo que tenemos a día de hoy", informó Germán Dobarro.