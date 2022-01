Licencia para soñar en la UD Ibiza

¿Cómo se explica? Ni el entrenador tiene una teoría sobre por qué el cambio ha sido tan drástico y tan rápido ni cuánto podrá mantenerse en esa cresta de la ola, pero la Unión Deportiva Ibiza ha disparado la ilusión de sus aficionados. Tres partidos con Paco Jémez y tres victorias, las dos últimas sendas goleadas.

Marcar seis goles al Alcorcón podría verse como una buena tarde contra un rival que bajaba los brazos, un colista que lucha por mantenerse en pie. Pero ir a La Rosaleda y marcarle cinco al Málaga, y pudieron ser más, ya no parece un accidente. La UD Ibiza acumula nueve puntos de nueve posibles desde el cambio de entrenador y lo más impactante, esos 13 goles a favor que es algo muy difícil de ver en el fútbol profesional. "Una auténtica barbaridad" decía el propio Jémez.

El técnico no tiene una teoría o una única razón de por qué su equipo ha respondido así: "en el fútbol intentamos darle explicación a todo y hay veces que no la tiene, o yo por lo menos no soy capaz. Por qué las dinámicas son buenas o malas, o cambia de un partido a otro. En tantos años no tengo esas respuestas, por qué cambian las cosas. Se deben no sólo a un factor, a veces ver una cara distinta es suficiente, pero esto es mérito de los jugadores, un cambio de mentalidad, de creer más en ellos y que son mejores de lo que pensaban.Ahí está el proceso de ir creciendo. Con la confianza es mayor puede ocurrir esto. ¿Vamos a mantener esto? ya puestos lo vamos a intentar pero es muy difícil. Es su cambio de mentalidad, arriegan más, buscan más, y como tienen talento al final los resultados son estos".

La UD Ibiza tiene dos nuevos encuentros a las 21h como en Málaga, el próximo será en Can Misses ante el Real Zaragoza que llega en crisis deportiva e institucional a la espera de la venta del club, y que motivó una manifestación frente a la Romareda el pasado fin de semana. Será el próximo lunes, mientras que el siguiente será nada menos que ante el líder, el Almería el viernes 4 de Febrero.

Casi 200 seguidores ibicencos se desplazaron a Málaga el pasado fin de semana, ni en sus mejores sueños podían imaginar lo que iban a ver, e inmortalizaron el momento con vídeos de alegría,cánticos, intercambio de flores co los aficionados del Málaga, a los que les cantaron "el Málaga es de primera". Una noche inolvidable.

En pleno festival de la UD Ibiza en La Rosaleda, los aficionados ibicencos agradecen aplausos a su equipo y cantan "el Málaga es de primera " . pic.twitter.com/u35R21Yiov — Jordi Jimenez (@Jordi10Jimenez) January 23, 2022





La fiesta ibicenca en Málaga ?? pic.twitter.com/9MTp9vATN4 — Deportescopebaleares (@deportescopebal) January 23, 2022

Lo cierto es que la UD Ibiza se encuentra a cuatro puntos ahora mismo del playoff, puesto que ocupa el Girona, 11 puntos por encima del descenso. El equipo pitiuso va en clara tendencia ascendente y esto hace que la afición ibicenca se ilusione. Todo es posible con todo lo que queda por jugarse y el equipo celeste bien puede meterse en un playoff de ascenso, cuando llevan 24 jornadas disputadas y por lo tanto queda todo un mundo, 18 jornadas para el final.

Jémez ha encontrado un once tipo nada más llegar y en Málaga tan solo cambió por obligación un puesto por la baja de Javi Lara, que fue cubierta por Manu Molina.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El cambio más importante se da en la actitud del equipo que es más decicida y agresiva tanto para robar la pelota en campo contrario como para ser más vertical. Se han acabado las posesiones largas en las que Carcedo siempre pretendía ejercer el control del partido y que dio también buenas tardes si bien en la última etapa el equipo estaba estancado.

Y dentro de ese cambio jugadores que tenían un papel residual y de gran experiencia como Diop, Guerrero y Herrera, ahora son fundamentales en el equipo. También el despegue de Gonzalo Escobar que apenas había jugado y que ha desbancado a uno de los capitanes, Morillas. Todas las posiciones están bien cubiertas y ahora la única preocupación es la lesión de Bogusz cuyo alcance se conocerá hoy y que puede ser grave.