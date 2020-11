Lago Junior: Dani me había dicho que me dejaría tirar el penalti

No ha empezado excesivamente bien la temporada para Lago Júnior. El jugador de Costa de Marfil está gozando de minutos con Luis García pero la realidad es que, por el momento, sus actuaciones no están siendo precisamente las mejores y su rendimiento dista mucho de ser el de aquel futbolista que marcó diferencias durante el anterior paso por Segunda División del club bermellón. De hecho, la mejor prueba de ello es que el gol que marcó ayer ante el Cartagena es el primero que Lago ha marcado esta temporada, prueba irrefutable de que el inicio del de Costa de Marfil no ha sido ni mucho menos el esperado.

"Dani me dijo tras el primer penalti que si había otro me lo dejaría tirar porque hacía mucho que no marcaba", relataba tras el partido el propio Lago Júnior que agradecía así el gesto de su compañero de cederle la segunda pena máxima que supuso el 0-2 para el conjunto mallorquinista, un tanto que, de primeras, traía algo de tranquilidad al equipo balear que vio como en la recta final el Cartagena recortaba distancias anotando el 1-2 aunque los puntos se fueron a Mallorca.

Con el triunfo de ayer el equipo de Luis García Plaza se marcha a los 29 puntos y sigue aumentando sus espectaculares registros con tan sólo un partido perdido, el de la primera jornada ante el Rayo Vallecano y tres goles encajados en lo que llevamos de campeonato. El dato, memorable de por si se hace aún más histórico al ser el de ayer del Cartagena el primer tanto que el equipo bermellón ha recibido esta temporada lejos de Son Moix confirmando así que es una auténtica maquina de puntuar como visitante, un hecho que en anteriores campañas era el punto débil del equipo.