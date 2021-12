Kubo: "Luis García nos dijo que el resultado iba a llegar"

Si algo ha demostrado Takefusa Kubo desde su llegada al RCD Mallorca es no sólo ser buen jugador, sino también alguien bastante transparente. Y ha vuelto a demostrarlo. Tras haber marcado el gol de la victoria contra el Atlético de Madrid, Take confiesa que dudó sobre el éxito de la jugada por un error en la conducción hacia Oblak. Ha pasado su particular travesía tras lesionarse en el Bernabéu, dos meses fuera del equipo y trabajando en solitario. Este gol llega en su segunda aparición en el equipo tras la lesión.

Así explicaba el gol el japonés: "se me quedó el balón atrás y ahí me cagué un poco. Cuando empecé a correr vi a algún jugador del Atlético que venía conmigo y quizá se frenó para dejarme en fuera de juego o algo y me quedé solo. Vi la portería de Oblak que se me puso gigante, entonces ahí me entraron nervios, pensé que si tiraba a un lado cortaba, aposté por el caño y me salió bien".

El joven jugador cedido por el Real Madrid se muestra "contento, no estaba ayudando por la lesión al equipo. Me cuidan muy bien, me trataron muy bien después de la lesión, los compañeros me animaban. Pasé momentos difíciles. Soñar es gratis, siempre pienso en marcar, dar alguna asistencia buena pero ésta es la línea".

Después de siete partidos sin ganar, el técnico Luis García Plaza quiso transmitir un mensaje de confianza a su equipo antes del partido contra el Atlético de Madrid. El propio Kubo reconoció tras el partido que había sido importante para los jugadores. Al respecto, decía que "la charla fue antes del partido, que estábamos en mala dinámica pero que el equpo sabía lo que estaba haciendo y el resultado iba a llegar. Personalmente pensé cuando nos metieron el 1-0 que me iba a llamar y estaba muy preparado para ayudar al equipo y así fue".

El jugador reconocía que se había quitado un peso de encima y sabía que le llegarían mensajes también de compañeros del Real Madrid por la importancia de su gol.