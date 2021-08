Kohlberg quiere emplear el dinero del fondo para quitar la pista de Son Moix

El viejo y crónico problema del Estadio de Son Moix, ahora llamado Visit Mallorca, la distancia del terreno de juego de la grada por la pista de atletismo, entra en nueva fase. Un propósito en el que se han empeñado por razones obvias todos los propietarios que ha tenido el RCD Mallorca desde la inauguración del Estadio Municipal en 1999 hasta hoy y en todos los casos con el mismo éxito, ninguno.

Los motivos son complejos, el coste de una reforma del Estadio por supuesto, pero después está el de la titularidad del Estadio que si bien es Municipal, está cedido al RCD Mallorca durante 50 años. De hecho, el Estadio tuvo motivo de construcción aunque el pretexto fueron unos Juegos Universitarios, para el uso del RCD Mallorca y que de esta forma el club dejara el Luis Sitjar y allí poder disponer de un nuevo terreno la ciudad en pleno centro.

El compromiso inicial siempre fue construir el Estadio para eliminar la pista de atletismo en cuanto fuera posible para convertir Son Moix en un campo de fútbol y no un estadio de atletismo que nunca se empleó (salvo un campeonato de Baleares) y difícilmente se empleará como instalación atlética. En realidad ya está en marcha el proyecto del Ayuntamiento de Palma para una nueva pista de atletismo, una carencia en cuanto a instalaciones deportivas y que satura el Polideportivo Príncipes de España donde se ubican los Centros de Tecnificación.

Pero si unos propietarios han demostrado ser inasequibles al desaliento y además son capaces de conseguir lo que parece imposible es la actual propiedad que encabezan Robert Sarver y el presidente Andy Kohlberg. Es cierto que llevan en ese empeño desde su llegada, que se han reunido por activa y por pasiva con los responsables municipales, pero nada han avanzado. Lo mismo ocurrió con la pequeña residencia para jugadores que quería habilitar en una nave de la ciudad deportiva Antonio Asensio.

Los actuales propietarios llevan invirtiendo en el Mallorca y en sus instalaciones desde su llegada y han destinado mucho dinero a estos fines. De hecho la deuda está casi saldada, han liquidado el convenio con los acreedores ordinarios y con Hacienda, la deuda es tan solo de 7 millones de euros en este momento siendo uno de los clubes más saneados. Y las mejoras en el Visit Mallorca han sido muy relevantes, un estadio antiguo y anquilosado tuvo una reforma integral de oficinas, de vestuarios, zonas VIP, nuevas zonas de explotación como la sala del tercer tiempo o Meet and greet, el VIP corner, algo inédito en España, la visión del túnel de vestuarios entre otras. Pero Son Moix sigue siendo un estadio que desvirtúa el espectáculo para espectador porque la grada está muy lejos del terreno de juego. No queda otro estadio en Primera División como Son Moix con una pista alrededor del campo.

La obsesión también de Kohlberg y Sarver, como antes lo fue de Antonio Asensio, después de Vicente Grande, de Serra Ferrer,Cerdà,Cladera y Claassen es eliminar las pistas. ¿Y cuál es el plan?

El presidente del RCD Mallorca, Andy Kohlberg, ha revelado que la intención es aprovechar el dinero procedente del acuerdo entre LaLiga y el fondo CVC para este fin. De hecho, es el objetivo principal según informó LaLiga de dicho acuerdo, destinar una cantidad importante a actualizar las instalaciones de todos los clubes del fútbol profesional mientras que una pequeña parte va destinada a gasto deportivo. Kohlberg ha mostrado su disgusto en un reportaje de la prestigiosa revista Forbes por el agravio en las cantidades que se van a repartir, ya que el Mallorca recibirá menos de la mitad de lo que recibe un club similar como el Deportivo Alavés, que recibirá 75 millones. Las variables son en función de los últimos años y su presencia en Primera División, como en los contratos de TV, por lo que un recién llegado como el Mallorca se ve muy perjudicado, a pesar de lo cual el Mallorca votó a favor de dicho acuerdo en La Liga.

No obstante, la intención de eliminar la pista no es algo que sale de la boca de Kohlberg en el reportaje de Forbes sino que es una explicación del periodista en medio de la conversación con el mandatario, aunque se sobreentiende que es una información que proporciona el presidente mallorquinista, quien asegura que este acuerdo con el fondo puede permitir potenciar la marca LaLiga y la venta de sus derechos en los próximos 10 ó 20 años.

El plan de los inversores estadounidenses propietarios de los Phoenix Suns, finalistas este año de la NBA, siempre ha sido a medio largo plazo y consolidar al RCD Mallorca entre los diez mejores equipos de Primera, inversión para ello han hecho, también buscan recursos debajo de las piedras, como el acuerdo con PayPal y Footprint conjunto con los Suns, así como los ingresos atípicos de explotación del Estadio, que es en lo que considera Kohlberg que hay mayor potencial de crecimiento, porque se considera que en la cultura europea del uso de los estadios, y en concreto España, están desaprovechados, sobre todo en los días de partido. No se puede comer, no hay fiesta, no hay cheerleaders, indica el reportaje. Es otra cultura, no es Estados Unidos aunque algunas cosas sí se ha demostrado que pueden funcionar. Finalmente el club ha conseguido un patrocinador japonés que según indican desde Son Moix es el mayor ingreso por patrocinio de la camiseta en la historia del RCD Mallorca, como es Alpha Gel (de Taica Corporation).

Por delante el desafío de convertir Son Moix en un campo de fútbol. No será fácil, habrá mucha demagogia y mucho debate pero lo cierto es que el Mallorca es el explotador del estadio, el que invierte en él y el atletismo no se beneficia de dicho estadio puesto que el atletismo necesita nuevas instalaciones. También en ello el Mallorca podría ayudar a la ciudad por muy cometido del Ayuntamiento que sea.