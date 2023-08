La Junta de la FFIB pide la dimisión de Rubiales

La Federación Balear de Fútbol (FFIB) ha solicitado la dimisión del presidente suspendido de la Federación Española, Luis Rubiales. La junta directiva de la balear ratificó lo acordado por la junta de territoriales de la española.

La reunión convocada por el presidente Pep Sansó para explicar a la junta de la balear lo abordado en la reunión en las Rozas y a la vez poner los mecanismos en marcha en el fútbol balear para prevenir la violencia sexual. Consideran en la balear que lo ocurrido y los malos momentos que se están viviendo en el fútbol a raíz de la polémica celebración del Mundial por parte de Rubiales y todo el daño reputacional que ha ocasionado al fútbol español debe servir como lección para mejorar de cara al futuro.

La Junta Directiva de la Balear decidía de esta forma lo siguiente:

-"Solicitar de manera inmediata a D.Luis Rubiales que presente su dimisión como presidente de la RFEF.

-Felicitar efusivamente a la Selección femenina de fútbol por su triunfo en la Copa del Mundo, valorando el legado del éxito para el deporte español.

-Respaldar de forma unánime a D.Pedro Rocha para que lidere una nueva etapa donde el diálogo y la reconciliación con todas las instituciones del fútbol".

Pep Sansó, presidente de la FFIB, ha condenado el "acto reprobable" de Luis Rubiales y la Federación recordaba que ya había emitido un comunicado condenando dicho comportamiento. Ahora solicitan la dimisión.



Pero más allá de un relevo al frente del ente federativo, considera la Junta Directiva que hay que sentar las bases de un protocolo de actuación en la prevención contra la violencia sexual. Dicho protocolo ya está elaborado por la FFIB y al aprobarlo la Junta podrá aplicarse de forma inmediata, tanto en los órganos de la Federación como en todo el fútbol balear.

Sansó decía que "Hemos hecho una Junta Directiva tras los últimos días, el pasado jueves en el homenaje a Cata y Mariona, como en algunas entrevistas, el que ha opinado sobre esta cuestión he sido yo como presidente y, a partir de ahí, convocamos la Junta. Queríamos saber la opinión de todos los directivos y saber si refrendaban la dimisión del presidente D. Luis Rubiales en la Comisión de Presidentes Territoriales de la RFEF. Tras el análisis, las reflexiones y las opiniones de todos, la Junta ha reprobado la actitud de Rubiales, se solicita su dimisión y se quiere hacer un reconocimiento a todas las jugadoras que han logrado este éxito absoluto y a todos aquellos que han participado estos años para llegar hasta dónde ha llegado el fútbol femenino. Además, hemos aprobado un Protocolo Contra la Violencia Sexual, para prevenir que se pueda repetir esto aquí. Y hemos decidido iniciar el proceso de hacer un Plan de Igualdad. Todo ello con la unanimidad de la Junta Directiva. Queremos que ninguna mujer se sienta discriminada en la FFIB. Si en cualquier momento Rubiales volviera a ser presidente de la RFEF, nos emplazaríamos para tomar las medidas oportunas. Pedro Rocha es una persona que podrá hacer bien esta situación designada. Ayer los presidentes territoriales les apoyamos para llevar esta nave. Estos hechos siempre ponen en peligro la candidatura del Mundial pero no hay dudas de que la RFEF está reestableciendo las relaciones con las instituciones y trabajaremos de la mano del CSD, es importante que el fútbol profesional y no profesional deje el enfrentamiento y trabajen juntos porque ambos se necesitan. Debemos ir de la mano”.